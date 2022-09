El Chino Leunis apuntó contra Santiago del Moro: "Ladran, Sancho"

"El Chino" Leunis y Santiago del Moro protagonizaron un picante ida y vuelta: El Hotel de los Famosos vs. Gran Hermano.

"El Chino" Leunis, conductor de El Hotel de los Famosos, enfrentó a Santiago del Moro, quien conducirá la nueva edición de Gran Hermano 2022 muy pronto. Ambos conductores protagonizaron un arduo ida y vuelta compitiendo por cuál reality es más auténtico.

Desde que se estrenó El Hotel de los Famosos, muchos televidentes opinaron que el reality parecía armado y mucho menos genuino en comparación con Gran Hermano, el histórico clásico que fue furor en la década del 2000. Es por esto que Del Moro y Leunis opinaron sobre este tema durante un móvil con LAM (América TV).

Gran Hermano promocionó su regreso bajo el slogan "el verdadero reality", insinuando que otros, como El Hotel de los Famosos, no son reales. Es por esto que el movilero de LAM le preguntó a Leunis su opinión al respecto. "Santiago me decía que Gran Hermano es distinto, porque acá están las cámaras las 24 horas y en El Hotel no", señaló el entrevistador.

En su defensa, "El Chino" señaló que en El Hotel hay "veintipico de cámaras robóticas" que filman todo a toda hora. "Nosotros tenemos un escuadrón nocturno, chicos. Las cámaras están todo el tiempo prendidas. El Hotel está vivo siempre", enfatizó el conductor. "¿Qué sentiste vos cuando viste la publicidad?", indagó el notero.

"Bueno... Ladran sancho. No estoy siendo de ninguna manera ni provocador ni polémico. Hay un montón de cosas que pasan producto de que algo está funcionando. Muchas cosas dependen de la manera en la que se venden las cosas. El auténtico es el que la gente prende y ve", respondió Leunis.

Y cerró: "Nosotros también hacemos reality. Si es el verdadero, el más polenta, el mejor o el máximo... eso depende de la gente pura y exclusivamente. Cada uno elige la forma en la que presenta su producto. Creo que Gran Hermano lo presentó como marcando 'aquí llegamos'".

Qué dijo Santiago del Moro sobre el estreno de Gran Hermano 2022

Por su parte, Del Moro señaló en aquella entrevista con LAM que le encanta que haya competencia y que considera que "hay que estimular eso". "Está bueno que se existan programas que den trabajo. La competencia nos obliga a mejorar y hacer un mejor programa. Cierto que de alguna manera, El Hotel influyó en que ahora esté Gran Hermano. Nosotros tenemos un escuadrón nocturno", reflexionó el conductor.

Además, adelantó que están muy cerca de seleccionar a los participantes definitivos y que entre todos esos concursantes habrá una mujer de 94 años. Por último, Del Moro explicó que será un Gran Hermano adaptado a los tiempos que corren y que no se dirán las edades de los participantes, para generar horizontalidad.