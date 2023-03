El Chaqueño Palavecino respondió a la grave denuncia en su contra: "Mal"

El cantante recogió el guante tras las graves acusaciones en su contra.

El Chaqueño Palavecino quedó envuelto en un escándalo luego de realizar un show. Su presentación causó sorpresa y generó denuncias de partes de los espectadores por su actitud en el escenario. Ante las acusaciones, el músico hizo su propio descargo.

Todo sucedió durante el Festival del Cosechador, en la provincia de Mendoza, y por la denuncia de una presentadora del evento. La mujer lo acusó de incumplir con el horario que se había establecido para su presentación y además, afirmó que se apersonó en malas condiciones de salud.

La presentadora, de nombre Laura, hizo pública la situación en una serie de historias de Instagram y no se guardó nada a la hora de mandar al frente al cantante. “Anoche estuve haciendo la conducción del Festival del Cosechador y pasó algo que me dejó indignada y lo voy a compartir en las redes porque no me importa nada de lo que piense el señor Chaqueño Palavecino”, apuntó.

En tanto que también resaltó: “Apareció en escena a las dos y media de la mañana, cuando estaba previsto que él llegara al predio a las 12 y media y se subiera a cantar ante más de 10 mil personas que lo estaban esperando desde muy temprano, pero parece que no estaba en condiciones”. Mientras tanto, con su mano hizo un ademan cómo si estuviera tomando alcohol.

“No estaba para nada bien, se desapareció, llegaron los músicos y nadie sabía en donde estaba, qué le pasaba, a qué hora iba a llegar, Subió recién al escenario a la madrugada. Imaginate el enojo y nada tiene que ver la comisión del festival”, indicó. Ante estas declaraciones, el propio Chaqueño salió a responder.

El cantante dio su versión de los hechos durante una conversación telefónica con Karina Mazzocco. En A la tarde, que se emite por America TV, la conductora dio detalles de esa conversación: “Me dijo cuál fue la razón por la cual él se presentó tarde, de lo que había arreglado le pagaron solamente un tercio, esa fue la razón de la demora”.

“Dilató la entrada al escenario esperando que le pagaran y lo que él argumenta es que estaba cansado y mal de la garganta”, aseguró Mazzocco. Al tiempo quie agregó que ella le pidió que saliera al aire para contarlo él mismo, pero el cantante prefirió declinar la invitación.

Abel Pintos se despide de los escenarios

Abel Pintos dejó a muchos fanáticos de la música completamente conmocionados. El famoso y exitoso cantante sorprendió a miles de fanáticos y anunció que se despide de lo escenarios y advirtió que por un tiempo dejará de brindar shows y recitales.

En un 2023 que estará cargado de conciertos con grandes bandas y artistas que dirán presente a lo largo y ancho de la Argentina, Abel Pintos confirmó la noticia menos esperada: por un tiempo no tocará más y tendrá un largo parate. "Este año, después de marzo, me voy a tomar unos meses hasta que vuelva a escena", le comentó a Minuto Neuquén.

Asimismo, y en el marco de la Fiesta Nacional de la Confluencia celebrada en la provincia de Neuquén, el músico bahiense dejó en claro que su regreso podría ser dentro de unos meses, más precisamente "en septiembre u octubre" de 2023.