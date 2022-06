El caótico momento que vive Vicky Xipolitakis: "Hace tres noches"

Vicky Xipolitakis reveló a través de sus redes sociales que en los últimos días está viviendo momentos de extrema tensión.

Vicky Xipolitakis atraviesa un momento muy especial en su vida y no dudó en volcarse a sus redes sociales para contarle a sus seguidores qué le aqueja en estos días tan turbulentos. "Ya hace tres noches no duermo", reveló la mediática en sus historias de Instagram, algo preocupada por este tema.

En el último tiempo, Vicky Xipolitakis se convirtió en un personaje de la farándula muy querido por el público. En su paso por MasterChef Celebrity, la vedette de ascendencia griega ganó mucha popularidad y rápidamente se convirtió en una de las preferidas del certamen gastronómico por sus salidas divertidas, su coqueteo con Germán Martitegui y su personalidad extrovertida y usualmente positiva.

Pero así como es muy común ver a Vicky feliz o sonriendo, este jueves la modelo usó sus redes sociales para contarle a sus seguidores que está viviendo horas de mucha tensión. "Este domingo sé que va a estar difícil", comenzó Xipolitakis en sus historias de Instagram, revelando así un tema que realmente la preocupa actualmente.

Es que este domingo se emitirá la final de MasterChef Celebrity, La Revancha en donde "La Griega" se enfrenta a Sofía Pachano y la modelo viene viviendo unos días realmente tensos. "Los imposibles en mi diccionario no existen", agregó la vedette en su publicación, en donde también remarcó que su rival es una "gran cocinera".

"Estoy muy nerviosa, ya hace 3 noches no duermo de la ansiedad", siguió contando sobre su caótico momento la finalista de la temporada en la que algunos de los participantes más destacados de las distintas temporadas del certamen gastronómico se enfrentan. De todos modos, "La Griega" explicó que está feliz por "esta gran Revancha" y espera poder ser la campeona.

El posteo de Vicky Xipolitakis en sus historias de Instagram.

La despedida de Juariu de MasterChef Celebrity: La Revancha

Durante su primer paso por MasterChef Celebrity, Juariu demostró su gran talento para la cocina y alcanzó instancias finales. Precisamente, se ubicó en el podio del tercer lugar en la última temporada y en esta instancia de la competencia llegó al mismo lugar. Con gran emoción y agradecida por la oportunidad, Juariu se despidió del programa.

"Es una caricia al alma que te digan cosas lindas personas que admiras. No sabía que me gustaba tanto la cocina, pero acá me conectó con muchas personas", comenzó por decir Juariu y sentenció con un pedido muy especial: "Me encanta representar a Tucumán acá y me gustaría ver muchas más tonadas del interior en la tele, yo llegué de casualidad pero quiero que más gente de mi provincia pueda lograrlo".