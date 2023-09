El calvario que atraviesa Julieta Díaz por un profundo miedo: "Estoy triste"

La actriz habló de sus miedos ante un posible suceso en el futuro cercano. Julieta Díaz contó el motivo de sus sentimientos.

Julieta Díaz es una actriz que comenzó su carrera en los 90 y protagonizó telenovelas como Pequeña Victoria y Soy Gitano. La actriz siempre se mostró muy abierta en entrevistas a lo largo de su trayectoria y así lo hizo en un reciente reportaje donde habló de uno de los miedos que más la angustian.

La artista habló sobre las posibilidades de que Javier Milei gane las elecciones del 22 de octubre y reveló una fuerte preocupación al respecto. "Lo que sostuve es que hay que apoyar al cine y por eso dije, a manera de chiste, ‘No podrán con nosotros’. Lo que quise decir es que hemos pasado cosas peores. Yo, haciendo gestión de ira como hacen los personajes de No me rompan, estoy triste con la situación actual porque siento que somos trabajadoras y trabajadores, y hay como una fantasía sobre el artista de pensarlos como gente que viene a entretener", comentó Díaz en alusió al temor de que la cultura pierda apoyo con la posible asunción de Milei.

"Algo así como gente que tiene una vocación y muchas de ganas de hacer lo que hace para divertir a los otros, pero que no pagan impuestos ni comida ni las expensas ni medicamentos. Y para hacer una película no solamente están los tres o cuatro actores que te pueden gustar más o menos, que votan a tal o cual, o que son más gordos o más flacos que tales otros", continuó su descargo la celebridad, en diálogo con La Nación. Y cerró: "Son trabajadoras y trabajadores de verdad. No somos más que nadie, pero tampoco menos. El cine ha pasado por situaciones muy difíciles, el país está en una situación difícil y todos los trabajos están en conflicto o en jaque mate frente una crisis muy grande más allá de quien gobierna ahora o quien pueda venir. Yo, claramente, tengo mis opiniones partidarias y también estoy perdida".

Julieta Díaz, sobre la crianza de su hija Elena

La actriz dialogó con este medio a mitad de año por el lanzamiento de su disco con Diego Presa, Río. En dicho reportaje Díaz habló sobre la crianza de su hija Elena y las problemáticas que atraviesa como madre: "Elena tiene parálisis cerebral en un grado menor y por eso va con asistencia al colegio. La verdad que sí, yo en primer grado tuve que mandarla con una cuidadora que no estaba preparada académicamente para acompañarla, pero sí es una genia y estudió para eso, se preparó".

Julieta reivindicó el trabajo de la persona que acompañó a su hija y reveló: "En otro momento por ahí un centro de integración no hubiera aceptado a una persona que no haya estudiado para el caso pero hoy hay muchos chicos y chicas con discapacidad que no han podido empezar el colegio porque no hay personas".