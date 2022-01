El calvario de Mica Viciconte y Fabián Cubero con Fede Hoppe: "Sin señal y en el medio de la nada"

Mica Viciconte y Fabián Cubero tuvieron que cancelar todos sus planes para ir a socrorrer a un amigo en medio de la noche.

Mica Viciconte y Fabián Cubero estaban a punto de disfrutar de una cena romántica cuando de pronto un amigo suyo, el productor Federico Hoppe, tuvo un percance y los llamó para pedirles su ayuda. Apenas recibieron el llamado ambos se subieron a su auto y emprendieron un viaje por la ruta para socorrerlo.

Con su panza de embarazada, Mica viajó en auto varios kilómetros en compañía de Fabián para ir a buscar a Fede. Pero no fue nada sencillo: estuvieron horas manejando hasta poder localizarlo ya que el productor no tenía señal en donde estaba. Ella compartió toda su aventura a través de sus historias de Instagram con varios videos y fotos del momento.

“Sin señal los tres buscándolo en el medio de la nada. Una hora para poder encontrarlo en el medio del bosque estando a 5 minutos en realidad, pero imposible sin señal y en el medio de la nada”, escribió la exestralla de Combate junto una captura de pantalla de Google Maps que dejaba ver las localizaciones de cada uno.

“Ayer después de disfrutar del evento Fede Hoppe nos avisa que se perdió y que s le quedó encajado el auto en la arena, jajajaja. ¿Quién se mete ahí? Solo él. Nos debés la vida, que lo sepas”, agregó Viciconte. En el video se puede ver cómo Cubero lo ayudaba a sacar el auto de la arena con una soga que hacía de amarre entre los dos vehículos. De fondo se escucha a ella decirle a su amigo: “De verdad esto es inexplicable, no puedo creer que me cag... mi comida, mi cena con mi novio porque te quedaste estancado hermano”.

El cruce entre Mica Viciconte y Flor de la V

Cuando Mica Viciconte adelantó que estaba considerando congelar óvulos conversó al respecto durante una entrevista. “Yo creo que podría congelar, me gustaría tener dos hijos. No lo descarto porque tengo amigas que están llegando a los cuarenta y se ve que a las mujeres les agarra medio una depresión de ‘no tuve una pareja estable’, entonces me parece que es una tranquilidad para todas las mujeres”, habría expresado en aquel entonces.

Flor de la V opinó que ese fue un comentario retrógrada ya que no necesariamente las mujeres llegan a sus 50 años queriendo ser mamás. “Dice que las mujeres llegan a los 40 y desesperan porque no están casadas y no son madres. ¡Atrasa un millón de años! Marcela Tinayre lo tuvo a los 52 como si nada. Me parece que tiene un discurso muy prejuicioso”, expresó la conductora.