El calvario de la madre de Chano tras su internación: "Hace seis días"

Marina, la mamá del cantante Chano Moreno Charpentier, habló de la recaída de su hijo desde el Senado de la Nación, dónde fue convocada para hablar de la Ley de Salud Mental y Adicciones.

Tras la recaída que lo llevó a una nueva internación, el cantante Chano Moreno Charpentier está nuevamente peleando por su vida. Esta vez fue Marina, su mamá, quien se emocionó al reflexionar en torno a la problemática de adicciones que tiene su hijo, motivo de debate en el Senado de la Nación con la Ley de Salud Mental y Adicciones.

"Chano está internado. No lo veo hace seis días. Está en el lugar en el que tiene que estar, después de tanto esfuerzo. Ojalá que sea para bien esta nueva internación. Creo que es una medida para que él tome conciencia de por qué está ahí, y aquiete su dolor y su cabeza", comenzó diciendo Marina, mamá del cantante de Tan Biónica, en una entrevista con América Noticias desde el Senado de la Nación.

Quebrada, Marina agregó: "No estaba preparada para hacer este móvil. No voy a hablar específicamente de mi hijo porque me emociono". Recompuesta, Marina contó que desde el Senado la llamaron para exponer su historia como madre de un adicto en recuperación, en el marco de los debates por la Ley de Salud Mental y Adicciones: "Soy Licenciada en Trabajo Social y me especialicé en adicciones, pero en este momento no estoy trabajando. Me convocan porque para modificar una ley se necesita gente con conocimiento y la experiencia personal de las madres. Es la primera vez que nos están escuchando. Las circunstancias quisieron que yo tenga voz en esta lucha".

"Voy a decir lo que tengo que decir en nombre de ellas y de todas las familias que luchamos contra esta enfermedad", sumó Marina. Cuando Guillermo Andino quiso preguntarle sobre su reacción ante la última internación de Chano, la mujer le dijo que "no iba a hablar". "Ninguna madre quiere ver a su hijo morir. Hay muchas madres que no tienen a su hijo y ahora me dicen que quieren luchar por el mío", cerró.

La dolorosa noticia de la nueva internación de Chano

"Es una noticia de último minuto y tiene que ver con la internación de Chano en el Sanatorio Otamendi en terapia intensiva. Esto tendría que ver con una descompensación que habría sufrido y sería trasladado en las próximas horas. Obviamente tiene que ver con un proceso de desestabilización del proceso que él está llevando a cabo con respecto a sus adicciones y habrían tomado la decisión de internarlo en terapia intensiva y sería trasladado en las próximas horas", aseguró el periodista Javier Fabracci en el ciclo Mediodía Noticias.

La noticia sin dudas generó un impacto en el mundo del espectáculo, aunque el cantante se vio involucrado en distintos hechos que fueron de suma gravedad. De hecho, el pasado mes de abril estuvo nuevamente internado en una clínica de Entre Ríos, aunque desde su entorno confirmaron que no tuvo que ver con una recaída por sus adicciones al alcohol y a las drogas. Al parecer, sólo estuvo en el hospital Vida Sana de la mencionada provincia para realizarse chequeos médicos.