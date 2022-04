Alarma por la salud de Chano Charpentier: lo internaron otra vez

Chano Charpentier preocupó de nuevo a sus seguidores porque está internado otra vez, ahora en Entre Ríos. Qué le pasó al cantante ex Tan Biónica.

"Chano" Charpentier preocupó a sus seguidores por su estado de salud, ya que quedó internado una vez más. De acuerdo con la información de Intrusos (América TV) durante la emisión del jueves 21 de abril de 2022, el cantante de 40 años se encuentra en una clínica de Entre Ríos llamada Vida Sana.

La primicia la dio la periodista Maite Peñoñori, quien deslizó que el artista se encuentra en la búsqueda de terminar con su adicción a la marihuana. Junto a la panelista estuvieron la conductora "Flor" de la V y el resto de sus colegas: Lucas Bertero, Marcela Tauro, Virginia Gallardo, Pablo Layus y Nancy Duré.

Chano preocupa de nuevo por su salud

El ex Tan Biónica se encuentra en el hospital Vida Sana de Entre Ríos, aunque en principio no estaría vinculado con una recaída de sus adicciones al alcohol y a las drogas. Según Peñoñori en Intrusos, "solamente es para descansar tranquilo y estar bien para el casamiento del sábado de Jorge Lanata, con quien son muy amigos. Va a estar en la mesa principal".

"Es sólo para hacerse chequeos, por lo que me dicen no es por lo que le pasó con la marihuana", confirmó la ex LAM acerca de Santiago Moreno Charpentier. Además, Maite remarcó que "va a quedar internado toda la semana y le darían el alta el sábado para poder ir al casamiento".

En este sentido, la joven comunicadora señaló que "va a haber una persona cuidando a ´Chano´ y siguiéndolo con un control día a día para saber cómo va". Sin embargo, Duré reveló la información que le llegó a ella, que indica que "el estado de salud de ´Chano´ es bueno, pero sigue consumiendo marihuana". "No sé si la palabra es ´desintoxicar´, pero sí lo quieren tener cuidado. Esta internación es pura y excluvisamente para que deje de fumar marihuana", añadió.

Intrusos reveló que Chano está internado otra vez.

"Él está solo, no fue con nadie a internarse", acotó Maite acerca de la presencia de Charpentier en este centro de salud por el que en otras épocas pasaron, por ejemplo, Diego Maradona y algunos políticos argentinos. "Ya tienen toda su historia clínica ahí", profundizó Peñoñori. En tanto, Tauro cerró: "Me hablaron muy bien de ese lugar. Te hacen levantar temprano, caminar, te hacen duchas, te dan determinada comida, te hacen estudios...".