El calvario de El Tucu López tras separarse de Sabrina Rojas: "Me fui"

El locutor de radio rompió el silencio tras su escandalosa separación de la actriz Sabrina Rojas y abrió su corazón con un triste anuncio.

La escandalosa ruptura de pareja entre "El Tucu" López y Sabrina Rojas sumó un nuevo capítulo, dado que el conductor radial se animó a romper el silencio y hablar del calvario que está atravesando. "Estoy muy triste, la estoy pasando mal", manifestó "El Tucu" abriendo su corazón.

En diálogo con Intrusos (América TV), "El Tucu" contó cómo está llevando el proceso de separación de la actriz luego de que salieran a la luz rumores que lo vincularon con una tercera en discordia. "Estamos separados pero seguimos hablando. Es muy reciente todo... Yo quizás no me manejé bien porque no tomo dimensión a veces de que soy famoso y me quedé hablando con una chica pero no pasó nada. Yo la amo y creo que esta separación se puede revertir", se sinceró.

"No hay terceras en discordia. No, no hubo nada de eso. Cuando alguien ama a la otra persona, por más que haya una crisis, intenta seguir manteniendo los gestos de la época en la que estaban bien... yo fui al teatro con ella pero veníamos mal", agregó el conductor de La 100. Pero en contraposición con su relato, en el panel revelaron que Sabrina Rojas dejó una clarísima respuesta: "El lunes que salió el rumor de la otra chica, se terminó todo. A los 42 años, no me banco ni el rumor (de infidelidad). No tengo por qué andar dibujando nada. Hasta ese día, estaba todo bien".

Aún así, "El Tucu" no pierde esperanza de recomponer la relación que lo unió a Sabrina Rojas y sostuvo: "Yo me fui a Córdoba a pasar las Pascuas con mi familia, estuvimos jugando al póker y después nos fuimos a la disco Zebra donde charlé con esa chica pero no pasó nada más". "Estoy muy triste, la estoy pasando mal. La verdad es que nuestra relación fue muy intensa, pasamos mucho tiempo juntos y eso estuvo bueno también. Estoy enamorado, me dio lo mejor y me abrió las puertas de su familia de par en par. Fui muy feliz durante todo este tiempo, quiero recomponer las cosas, lo estoy intentando", concluyó el locutor.

Quién sería la tercera en discordia entre "El Tucu" López y Sabrina Rojas

En menos de 24 horas apareció la supuesta tercera en discordia: Damaris Cané, una modelo de Villa Constitución, que fue vista en un boliche con el conductor. Rodrigo Lussich no perdió el tiempo y fue directo al grano: “¿Intimaste con el Tucu López después de verlo en el boliche la semana pasada?”, abrió la entrevista el conductor. Pero la joven negó la versión. "Solamente estuve en Zebra”, contestó, en referencia al local nocturno de Villa Carlos Paz donde se habría producido el encuentro.

"Pero hay testigo que los vieron a los besos. Unos besitos hubo", aportó Adrián Pallares, pero la modelo se mantuvo en su posición. "No hablamos demasiado, solo estuvimos tomando unos tragos juntos en grupo”, afirmó Cané, y relató como se conocieron. “Él se puso con otro amigo donde yo estaba ubicada y así fue llevándose la conversación. No sabía quién era, hasta que la amiga que fui me dijo, 'es el Tucu'. Ahí se me acercó, me dijo unas palabras y me ofreció tomar de su vaso”, relató.

“Yo tengo la información de que pasaron la noche juntos. Que no quedó en Zebra la situación y la continuaron en un lugar privado”, apuntó Duré. Y si bien la joven lo negó, reconoció que volvió a hablar con el Tucu luego de que el encuentro se hizo público. “Donde vivo yo es una ciudad muy chica, y me volvieron loca durante todo el día. Hablamos y me dijo que diga la verdad”, señaló, al tiempo que aseguró que estaba soltera y que se desempeña como relacionista pública en los boliches de la ciudad santafecina.

Consultada sobre si el vínculo con el Tucu puede avanzar, Damaris reveló parte de la conversación que tuvo con López. "Ayer hablamos y me dijo que todo esto le está trayendo quilombo con ella. Por eso no creo que estén separados”, afirmó. De inmediato tomó la palabra Duré y volvió a mostrar los mensajes que intercambió con la actriz cuando le confirmó la separación: "Desencuentro con nuestras rutinas", alegó como motivo del distanciamiento.