El calvario de Cabito Massa Alcántara: "Estuvieron a punto de cortarme la pierna"

El actor abrió su corazón en un reportaje y dejó en claro que atravesó un muy mal momento de salud. Colegas de Cabito se han solidarizado con él durante su internación.

El actor Cabito Massa Alcántara se sinceró en una reciente aparición televisiva sobre los traumáticos momentos que le tocó vivir durante su larga internación. El artista se hospitalizó por una infección en su pie y el cuadro se complicó cada vez más. En el ciclo que conduce Karina Mazzocco, la celebridad se explayó sobre sus afecciones.

“Estoy bastante mejor. Cuando era obeso era diabético y cuando adelgacé tanto tanto tanto, dejé de aplicarme insulina, pero lo que la diabetes arruinó ya había quedado y no le di bola a las vitaminas que tenía que tomar. Me sentía bien y tenía una anemia”, comenzó su relato Cabito y agregó: “Entré por una infección en el pie, no me podía ni calzar. El problema era la anemia, no estaba cansado, el único síntoma que tenía era un síntoma constante”.

El actor también hizo referencia a cuánto le costó bajar de peso, después de muchos intentos fallidos, e hizo hincapié en la mirada social cuando los resultados de las dietas no son los esperados: “Hice todas las dietas, la gente piensa que uno es gordo porque quiere. No es una cuestión de fuerza de voluntad, si la dieta no la acompañás con ejercicio físico no sirven”.

“Nunca tuve ninguna otra adicción, eso también me ayudó a recuperarme. Ahora estoy mucho mejor, en un momento estuve en el fondo del mar. Estuvieron a punto de cortarme una pierna, vinieron doce médicos y me lo dijeron”, continuó el artista y cerró: “Yo no quise, creí que había un tratamiento y que había que seguir intentando. Mi pierna está acá y está conmigo, entré caminando”.

Cabito Massa Alcántara sobre el rol de los medios en relación a la obesidad

Hacia el final de su discurso, Cabito hizo alusión a las publicidades contraproducentes para personas con sobrepeso que se emiten día tras días en los medios de comunicación. “Yo empecé a engordar y empecé a ser diabético, empezás a requerir insulina y cada vez engordás más. Es una trampa en sí misma… Si vos ves las publicidades de todos los canales, son comida y medicamentos. Es super importante la ley de etiquetado y por eso no sale, por la influencia que tienen estas empresas en los medios de comunicación”, arremetió.

“Yo pesaba más de 200 kilos, o más, porque hay un momento que la balanza ya no mide más. Y el otro día me pesé y di 74 con el walker que tengo puesto, que es para proteger el pie hasta que se termine de recuperar", concluyó.