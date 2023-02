El calvario de Alfa de Gran Hermano por un grave accidente: "Me atropelló un auto"

El exconcursante de Gran Hermano se pronunció sobre un suceso traumático que vivió. Alfa abrió su corazón y causó emoción en Telefe.

Walter "Alfa" Santiago habló sobre un mal momento que vivió debido a un accidente en la vía pública y destacó la actitud de su mamá en esa situación. El exconcursante de Gran Hermano se emocionó al recordar el amor que su madre sentía por él tras una pregunta de Georgina Barbarossa en pleno vivo de Telefe.

"Yo era el preferido de mi mamá. mi mamá me cubrió siempre en mi casa. Yo era el demonio y mi hermano era más tranquilo. Mi mamá me cuidó, me tapó, me acobijaba y me acompañó en los momentos difíciles. A mí me atropellaron autos, estuve internado", comenzó su descargo el último eliminado de la casa de Gran Hermano.

"Alfa" recordó un momento exacto en el que su mamá demostró el amor que le tenía en un caótico contexto: "Ella llegó a dormir en el piso de una habitación en el Hospital Militar porque no había colchón. Cuando yo tenía siete años me atropelló un auto en la Avenida Luis María Campos, me iban a cortar el brazo y me acuerdo frases de mi mamá cuando se arrodilló y le pidió al cirujano que no me lo cortaran".

"Hay coas de mi mamá que las recuerdo y son increíbles. Yo la cuidé como a una muñequita de cristal, la llevaba a comer, a jugar al burako con las amigas, al médico, la acompañaba. Mi vieja fue una reina", contó el ex-GH.

Nancy Pazos contó que Alfa se largó a llorar tras el debate de Gran Hermano

La periodista se refirió a cómo quedó anímicamente "Alfa" cuando terminó el debate y soltó: "Cuando terminó el programa se queda Sol Pérez hablando con él y yo. Nos habíamos sacado una foto todos juntos. En determinado momento su negación era tal que en un momento le digo ‘quedaste como un viejo verde’. Tenías inclinaciones sexuales hacia ella".

"En ese momento, se quebró y rompió en llanto. Se emocionó más. Yo llamé al psicólogo y que se hiciera cargo. Te digo la verdad, no estaba para andar canalizando qué era lo que le pasaba. Lo único que me di cuenta era que estaba en shock", agregó Pazos. Y cerró: "No sé por qué lloró. Él se mostraba tan afable, tan divertido y tan negador en el programa. Viste cuando alguien te niega tanto y subís más".