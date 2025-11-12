El apático comentario de Patricia Bullrich sobre las inundaciones en Buenos Aires: "Que se armen..."

El apático comentario de Patricia Bullrich sobre las inundaciones en 9 de Julio.

El partido de 9 de Julio, en la Provincia de Buenos Aires, se vio notablemente afectado por las lluvias del último fin de semana y se produjeron nuevas inundaciones en dicha localidad. Patricia Bullrich, en calidad aún de Ministra de Seguridad, fue consultada recientemente en La Nación+ sobre este tema y dejó un impresión que sorprendió.

"Hoy se habló de una presentación de una ley provincial, así que lo que vamos a hacer es hablar con los legisladores provinciales de La Libertad Avanza y de todos los bloques aliados para analizar una nueva ley", deslizó quien fuera candidata a presidenta por el PRO durante las últimas elecciones.

Seguido a ello, deslizó una posibilidad que tomó por sorpresa a varios, con relación a ese "proyecto de ley" ya mencionado: "Es importante pensar que se armen consorcios de vecinos, que ellos mismos administren la tasa vial, que van a administrarla mucho mejor, porque muchas tasas viales por ahí van a pagar, no todos pero en muchos casos, gastos corrientes de las intendencias. Y eso no es bueno, eso es lo que hoy se discutió".

"Si hoy los caminos rurales están erosionados, imagínese si no cambiamos nada lo que va a pasar en 20 años. Así que hoy se habló de eso, de una ley en el parlamento local de la Provincia de Buenos Aires, que vamos a discutirla con nuestros legisladores", completó la funcionaria, dando a entender que se avanzará con una propuesta que incluirá la creación de estos organismos vecinales, lo cual generó todo tipo de repercusión en las redes sociales, quienes interpretaron estos dichos como una suerte de deslindación de responsabilidades y que el estado está precisamente para recaudar y decidir en qué emplear esos fondos.