El angustiante momento de Camila Homs con su hija: "Quiero llorar"

Camila Homs se mostró muy angustiada en sus redes sociales al realizar un anuncio sobre su hija. El emotivo video la ex esposa de Rodrigo de Paul que generó revuelo en la farándula argentina.

Camila Homs se pronunció sobre la melancolía que le produce el crecimiento de sus hijos y se mostró conmovida en sus redes sociales. La ex esposa del futbolista Rodrigo De Paul lanzó una reflexión que causó emoción en sus seguidores de Instagram.

“Mañana mi bebé cumple 4 años y ya quiero llorar. ¿No les pasa que se melancolizan cuando sus hijos cumplen años? 4 años de darme magia todos los días”, comenzó su descargo la modelo y conductora de televisión, que se mostró conmovida.

Historia de Camila Homs

Homs destacó la importancia de sus hijos en los momentos malos de su vida para salir adelante y soltó: "De darme fuerzas cuando no las hay, de iluminarme los ojos, de amarte incansablemente, de confirmar que sos la nena más mágica que hay. Mi compañera por y para siempre. Tu mamá te ama con toda el alma y más", en una imagen compartida en una de sus historias de Instagram, en la que se la puede ver junto con su hija en una tarde de playa.

Las palabras de Camila Homs tras la viralización de sus chats con De Paul

Hace algunas semanas se viralizaron capturas de pantalla de un chat de la modelo con el futbolista en el que ella acusaba de "puta" a Tini Stoessel por haber estado con muchos hombres y le dio a entender a De Paul que le sería difícil volver a ver a los hijos. "Lo de los chats es verdad, son míos. Pero me pareció toda una falta de respeto que hayan sido publicados porque eran algo muy interno, muy familiar", respondió la joven en diálogo con Socios del Espectáculo.

"Me shockeó verlo, pero no por yo haber dicho las cosas que dije. Es más, no me arrepiento de haber dicho las cosas que dije. Yo tengo mis motivos sobre por qué lo dije y por qué estaba así de enojada. Me indignó y me sorprendió un poco ver que haya salido todo así a la luz", agregó la modelo de 27 años.

En cuanto a los dichos de Homs sobre las posibilidades de su ex de ver a sus hijos en el chat, Camila aclaró: "No recuerdo que haya dicho eso, pero yo por más que esté re caliente, trato de no mezclar las cosas con la relación con los niños". Y concluyó: "Pero sí, cuando me enojo, no entendés las cosas que puedo llegar a decir".