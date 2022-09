El acercamiento de Cristiano Ronaldo a Sol Pérez: "Me están mandando"

Sol Pérez decidió compartir detalles del acercamiento que tuvo Cristiano Ronaldo, crack de Juventus y de la Selección de Portugal. La modelo visitó a Guido Kaczka y generó un gran revuelo en la farándula argentina.

Sol Pérez se animó a hablar sobre el acercamiento que hubo por parte de Cristiano Ronaldo. La modelo y presentadora de TV visitó a Guido Kaczka en La 100 y generó un gran revuelo al contar detalles sobre lo que pasó con el crack de Manchester United y de la Selección de Portugal.

"¿Cristiano Ronaldo le dio like a tus fotos?", le preguntó el conductor, quien estuvo acompañado por Claudia "La Gunda" Fontán. Sol no sólo admitió el rumor que estalló hace varios años sino también que comentó cómo fue la situación: "Sí, es verdad, pero yo nunca lo descubrí eso. Me escribió Ceci Franco, periodista que trabaja en TyC Sports. Y me dijo 'me están mandando fotos, ¿vos sabías?".

En tanto, Sol Pérez resaltó que, a raíz del "me gusta" que Cristiano le dio a una de sus fotos, hubo un gran revuelo mediático a nivel mundial y hasta se enteró la pareja Georgina Rodríguez. "Se ve que le dio like y se armó todo..., pero yo no lo vi. Fue hace bastante". "Por la señora, la de la serie..., ja". acotó Kaczka.

Hace unos años, Sol Pérez reaccionó en TyC Sports a la foto que Cristiano Ronaldo le dio "me gusta" a una foto de Instagram.

Asimismo, la presentadora de TV consideró que "Georgina (Rodríguez) es una potra". Y agregó: "Yo miré la serie de ella". Por su parte, Guido opinó que a la esposa de Cristiano Ronaldo "le gusta disfrutar y pasarla bien, va para todos lados". Sobre esto, Sol precisó: "Pero yo si tengo plata, también, ja. Olvidate".

Por qué Sol Pérez se fue de El Trece

"Lamentablemente, se va Solcito. Perdemos una compañera, se nos va Sol. Te vamos a extrañar", anunció "El Pollo" Álvarez en Nosotros a la Mañana (El Trece). "No me hagan llorar. La verdad es que somos un equipazo, hay mucho cariño, nos llevamos muy bien y eso es difícil de lograr. Compartimos todos los días y acá se vive una energía hermosa", respondió Pérez.

Y sumó unas palabras para el conductor: "Quiero agradecerte, 'Pollo', por tenerme en cuenta, sabés que te quiero. Gracias a la producción, la productora para mí es mi casa porque trabajé acá mucho tiempo y gracias al canal por darme la posibilidad porque siempre es un placer".

Cuando sus compañeros le preguntaron qué pensaba hacer de su vida ahora, Pérez contestó que su idea es terminar la carrera de Abogacía. "Tengo que preparar un examen, es un examen que necesitás tres meses mínimo para prepararlo. Para mí es imposible, yo duermo cinco horas. Me cuesta mucho, tengo mucho desgaste, duermo muy poco y se me hacía imposible", explicó la panelista.

Lo que llamó la atención en las redes sociales fueron las palabras de "El Pollo". "Lamento que te vayas, pero bueno, son decisiones de la vida. Te queremos mucho. Bah, yo te quiero, pero sé que todos te queremos mucho". Esta última declaración dio un indicio de las internas entre Sol y la producción, lo cual se dice que fue el motivo principal de su salida.