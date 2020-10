Una de las grandes polémicas durante la actual pandemia por COVID-19 pasó por las clases presenciales y los problemas para que los más chicos puedan atravesar el año escolar. Esta fue, sin lugar a dudas, una de las principales críticas de la oposición y en esta ocasión, Nicolás Trotta debatió con Sandra Borghi, conductora de TN, a causa de distintas chicanas que incomodaron al ministro por las formas.

Durante la charla se dio a conocer que en las pruebas Aprender, el 72% de los alumnos termina la secundaria sin saber lo necesario, "sobre todo en matemáticas" y la periodista agregó que "anticipan que la pandemia podría agravar mucho más la situación". Ante esto, el ministro de Educación contó: "Hoy presentamos la fotografía de fines de 2019, tiene cuatro años de saberes que son evaluados. El dato que más nos preocupa es la terminalidad de la escuela, en nuestro país solo 3 de cada 10 adolescentes finaliza a término la escuela secundaria. Es ahí donde tenemos que poner el foco".

Allí fue cuando Borghi lo cruzó y trajo a colación una frase que el dirigente nunca había dicho: "A ver si entiendo ministro... ¿Usted lo que me quiere decir es que ni siquiera pueden ocuparse de esto porque se tienen que ocupar de que los chicos terminen el colegio? ¿Estamos ajustando tan para abajo?". Con calma, Trotta le contestó: "Yo no dije eso, dije todo lo contrario. Tenemos un problema estructural y sistémico en la escuela. Debemos analizar los resultados de la evaluación pero no sólo lo que aprenden, sino la mirada integral de la escuela y qué respuesta tenemos que dar".

Al mismo tiempo dejó en claro que le preocupan los resultados pero también "la no terminación en tiempo y forma" junto con la "desinversión educativa de los últimos años en diferentes aspectos". Y ante esto, agregó: "Nos tenemos que ocupar de los aprendizajes de una escuela que interpele a los chicos, que acompañe su trayectoria, esos resultados van a mejorar". La periodista se mostró de acuerdo y sumó: "Si en el 2019 los chicos manifestaron no saber lo necesario para terminar el año en la materia de matemática, no me quiero imaginar lo que va a ser el 2020 donde tantos chicos no tuvieron acceso a la educación. Y quienes tuvieron acceso, en el mejor de los casos, aprendieron lo que pudieron".

Nuevamente, el ministro se mostró en desacuerdo y explicó: "Me parece, para poder contextualizar, no con una mirada subjetiva, es que analizamos una fotografía vieja que fue impactada por una pandemia. Nosotros tenemos la evaluación nacional de la continuidad pedagógica que confirma que han existido aprendizajes. Ahora, como digo eso, también manifiesto que el impacto educativo ha sido profundo. Esta escuela que transitamos hoy, de aprender en nuestras casas, es la escuela que nos impone la pandemia. No la que queremos". Borghi agregó un dato con poca fiabilidad: "No hay dudas que es la escuela que nadie quiere pero la realidad es que hay padres que están pensando en hacerles repetir el año a los chicos para que aprendan algo".

Esto extrañó al ministro y advirtió con total tranquilidad: "No sé qué padres están pensando eso. Yo lo que te digo es qué respuesta tiene que dar la escuela, el Estado y nosotros, frente a esta situación". Además contó que no habrá promoción automática debido al impacto educativo que trajo el coronavirus y destacó el presupuesto educativo, discutido actualmente en el Congreso Nacional, para mejorar la inversión en las distintas escuelas que se suspendió durante la gestión de Mauricio Macri.

Como crítica contra el gobierno anterior, Trotta agregó: "Muchos dicen que faltan computadoras en la Argentina... Claramente, si se desarticuló CONECTAR Igualdad. No levantamos la voz como deberíamos. Le exigimos a la escuela y después la desfinanciamos. No están los aprendizajes que nuestros chicos deben tener para ser ciudadanos plenos pero tampoco se invirtió en la escuela argentina". Tras quedar mal parada, la periodista le agradeció la entrevista y "deseo" que todo forme parte de un gran aprendizaje para el futuro de la educación.