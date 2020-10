La situación del panadero Gerardo Caivano fue tema de conversación en distintos medios. Recordemos que el hombre de La Matanza mató a un ladrón que intentó robarle la camioneta de su padre y luego pidió disculpas en televisión abierta. Ahora, Eduardo Feinmann se cruzó fuertemente con un panelista de A24 con respecto al tema.

Fue durante la edición de este lunes durante El Noticiero de A24. "Este último (ladrón) fue linchado, es la ley de la selva, yo no lo avalo de ninguna manera", dijo mientras observaba un video grabado por los vecinos. Pero agregó: "Ahora, la legítima defensa es otra cosa. Un 'justiciero' se le dice a una persona que se levanta a la mañana y sale a matar chorros por la vida, eso no ocurrió acá".

Ante esto, Feinmann apostó: "El tema es: ¿es tan importante si el arma estaba o no? ¿Por qué es importante si sigue siendo en legítima defensa?". Rápidamente desde su equipo le dijeron que "sí" pero el conductor, continuó: "Suponete que el panadero no contó que tenía una 9 milímetros. Si vienen con una 32 y se defiende con una 9, ¿cuál es el problema?".

Allí fue cuando el panelista Gabriel Iezzi explicó la situación: "Podría ser en legítima defensa o tenencia de arma de guerra. El único dato que conocemos es lo que dijo su esposa, dijo que no tiene ninguna pero alguien disparó siete cartuchos". Y el conductor tiró: "Cuando dispara contra una persona honesta, no preguntan qué calibre tiene en el cuerpo, de dónde sale. Ahí no preguntan nada. Ahora, cae un delincuente y preguntamos dónde está el arma, si estaba registrada o no, si tenía portación o no. Estamos debatiendo esto...".

Iezzi le dijo que se estaba hablando de derecho y otra vez, Feinmann mostró su molestia: "¿El derecho de quién? ¿De la víctima o de los victimarios? Yo defiendo a las personas honestas que son atacados por estos hijos de puta". "Esto podría ser una charla de café, pero no es así. Es una programa de televisión, tenemos que manejarnos dentro del marco de la ley. No podemos transmitirle esto al espectador. Yo no hago un análisis subjetivo, vos sí", lo corrigió el abogado.

Como si fuera poco y ante la consulta de su colega, que le preguntó qué haría si fuera fiscal y no periodista, agregó: "El panadero a su casa, al de 17 no lo dejó salir mal y el que murió, uno menos. Que Dios me perdone, ese no jode más". Iezzi no se mostró feliz con los dichos y cerró: "¿Sabés lo que pasa? Cuando hacemos este análisis yo quedo como el defensor de los delincuentes y no lo soy, esta no es una charla de peluquería. Yo soy abogado y vos sos periodista, quiero explicar lo que pasa en el derecho".

De todas formas, el cruce no terminó ahí. Y Feinmann lo chicaneó: "Quedate tranquilo, el equivocado siempre soy yo. El tipo estaba en emoción violenta, ¿cuál hay? Si vienen cuatro delincuentes, ¿no podía tirarle con la 9 si los otros tenían una 32?". Mientras que Iezzi sentenció: "Los casos penales se analicen paso a paso. Y hasta hoy, no existe la 9 milímetros".