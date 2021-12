Edith Hermida destrozó a Yanina Latorre al aire de LAM: "Pará un poco"

La panelista más icónica de Bendita TV atendió a Yanina Latorre a domicilio. Edith Hermida, sin filtros contra la "angelita".

Edith Hermida es una de las panelistas más reconocidas de Bendita, el programa conducido por Beto Casella. Y en carácter de ello, y de haberse ganado un lugar privilegiado dentro de la farándula argentina, "La Chiru" (como le dice el conductor del programa que integra) fue invitada a Los Ángeles de la Mañana (LAM) en una de sus últimas emisiones.

En esta entrevista, Edith Hermida comenzó hablando de su situación de confinamiento actual, pero luego pasaría a tener un ida y vuelta picante con Yanina Latorre. "Se contagio mi hija y yo me hisopé pero me dio negativo. Igual soy muy especial y medio traumada con estas cosas y todo el tiempo sentía que estaba mal, que me dolía el cuello, que estaba cansada. Me volví a hisopar y ahí me dio positivo. Y bueno, una mala noticia, y más en estas fechas tan especiales. Lo vamos a pasar aisladas las tres", manifestó.

Luego, fue Ángel de Brito quien tiró la punta para que Edith Hermida responda de forma contundente sobre su concepto de Yanina Latorre. "Ultimamente estoy viendo que Beto le tira muy buena onda a Yanina, como que cambió de pensamiento", lanzó el periodista, a lo que su colega respondió: "Y bueno, pasa que Yanina es un poco irritante".

La picante respuesta de Yanina Latorre a Edith Hermida

"No, no, no... Pará un poco. Irritante seré para vos, porque la gente que me consume y que me sigue me ama, y para nada piensa eso de mí. Así que ese será un prejuicio que tenían ustedes, porque desde que arranqué me tiraron que yo no podía hablar de arte, justo cuando tengo una licenciatura de arte. Eso es así", exclamó Yanina Latorre, molesta por lo que acababa de escuchar.

Por su parte, Edith Hermida respondió con un irónico "pero yo te amoooo", a lo que la esposa de Diego Latorre retrucó: "No, pero esperá, porque yo te lo digo en serio y vos sos irónica, Edith".

Edith Hermida intentó calmar las aguas pero Yanina Latorre siguió la guerra

"Pero yo ya te dije que cambié de opinión y que el otro día cuando me compararon con vos dije que era un orgullo porque sos una de las mejores panelistas del país, pero dale, no podés negar que un poco podés molestar con lo que decís", reveló Edith Hermida, que no contentó a Yanina Latorre con sus dichos siendo ésta la que cerró diciendo: "La gente me ama, eso lo pensás vos".