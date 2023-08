Duro revés para el ex de Fátima Florez tras su separación: "80 mil dólares"

En medio del escándalo mediático por el noviazgo de Javier Milei y Fátima Florez, dieron a conocer una preocupante "desaparición" que pone en jaque el vínculo resquebrajado entre la imitadora y Norberto Marcos, su expareja.

Fátima Florez sumó una polémica que la enfrenta directamente con Norberto Marcos, su expareja. En las últimas horas trascendió la desaparición de una suma millonaria de dólares que angustia a ambas partes pero perjudica al productor teatral que se quedó sin bienes ni propiedades tras la separación, dado que todas fueron puestas a nombre de la imitadora.

Fue en el magazine A la Tarde (América TV) donde se difundió un picante informe con los detalles de la guerra millonaria que se disputa entre la imitadora que tiene un noviazgo con Javier Milei y su expareja, otrora su productor. El punto de inicio en el conflicto se remitiría a la última temporada teatral en Villa Carlos Paz, cuando la actriz se quejó por no haber recibido el dinero que esperaba de la recaudación. “Cerró por 250 mil dólares, unos 100 millones de pesos al cambio de aquel momento. Después hay que pagar a los bailarines y los departamentos”, apuntó Diego Esteves.

"Yo no tengo la cifra, pero sí puedo decir que Fátima estaba muy disconforme en las últimas temporadas. Ella decía que lo que recaudaba en cuanto a público, no se reflejaba en la plata que ganaba. Y eso, se lo hacía saber a Norberto", sumó la panelista Cora Debarbieri. Con esta bronca acumulada y la noticia de la separación, se sumó un robo que hasta el momento no tiene culpables.

"Desaparecieron 80 mil dólares de un placard. Ellos tenían una modalidad de guardar ese dinero en un placard entre la ropa y los pulóveres, en distintas prendas", agregaron en el programa de Karina Mazzocco. A priori el robo del dinero perjudicaría más a Norberto Marcos, ya que tras su separación de Fátima Florez perdió todas sus propiedades, 5 en total, porque están a nombre de ella.

Una guerra que no termina: Fátima sin sus personajes y Norberto sin propiedades

"Él puso todos los bienes a su nombre. Legalmente no están casados. Pensó que la relación era para toda la vida. Por las leyes naturales de la vida, que no siempre se cumplen, él decía: ‘yo me voy a ir antes’. Entonces los bienes quedaron a nombre de Fátima. Él siente que fue ingenuo, tonto”, había remarcado la panelista Nancy Duré en Socios del Espectáculo (El Trece) sobre dicho acuerdo. Si bien el productor está en una instancia complicada, Duré remarcó que él "tiene en Argentores registrado todos los personajes de Fátima. Si quiere, ella no se sube más a un escenario".