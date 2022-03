Drástica decisión en El Hotel de los Famosos: "Mala compañera"

En el primer día de desafío de los participantes, el gerente del hotel tomó una drástica decisión con una de las estrellas.

El segundo día de El Hotel de los Famosos empezó recargado y dejó en claro que no tendrá excepciones con nadie: las reglas son reglas. Una vez que los grupos de staff y huéspedes estuvieron determinados, el primer equipo tuvo que empezar la jornada del martes con la división de tareas para la jornada. Sin embargo, una participante terminó por quedar fuertemente sancionada.

Gabriel Oliveri, el gerente del Hotel de los Famosos, fue en encargado de levantar a los participantes del staff y organizar el día. Rápidamente, les dejó tan solo unos minutos para que se alistaran y los convocó en la cocina para que prepararan el desayuno. Sin embargo, hubo una gran ausencia en los primeros minutos de preparación que desembocaron en graves consecuencias: Militta Bora.

Cuando los integrantes del staff fueron levantados, Militta Bora dejó en claro que ella "no es una persona de mañanas". "Me cuesta un poco levantarme, por eso es que puede que no tenga el mejor humor", expresó la cantante. Sin embargo, esta predisposición le jugó una muy mala pasada a Bora, quien terminó por ser sancionada por Oliveri en El Hotel de los Famosos.

Mientras todos sus compañeros se dividían las tareas del día, Militta Bora aún no aparecía en su "área de trabajo", ya que estaba terminando de prepararse, pero a su ritmo. Una vez que la participante se presentó a la cocina para escuchar la consigna del día, el gerente del hotel se mostró muy enojado con la actitud de Bora. "La participante va a ser sancionada por llegar tarde", anunció.

Ante la mirada atónita de sus compañeros, Gabriel Oliveri explicó el por qué de su decisión. "Yo no quiero generar un mal ambiente entre ninguno de ustedes, pero la actitud de Militta la convierte en una mala compañera", aseguró el gerente de El Hotel de los Famosos. A este punto, Bora no replicó nada al respecto, ya que en la jornada del lunes ya había comenzado con el pie izquierdo.

Una mala racha para Militta Bora en El Hotel de los Famosos

En la primera jornada de El Hotel de los Famosos, los equipos violeta y naranja tuvieron que competir en un desafío de destreza física para definir su rol durante la semana. En este contexto, Militta Bora no supo desempeñarse muy bien y su actitud molestó a sus compañeros, quienes se lo hicieron notar de una forma tajante.

A la hora de someter a votación el primer nominado a eliminación, los compañeros de equipo de Bora no tardaron en mostrar su molestia. Así es como, luego de tres votos en contra de ella, Militta se convirtió en la primera sentenciada para poner en juego su lugar en reality el día viernes.