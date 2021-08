Dramática confesión de Matías Alé: "Me caigo de vuelta"

El actor se expresó en una entrevista con Gastón Pauls sobre sus trastornos psiquiátricos. En su descargo, Matías Alé habló de la estigmatización a las enfermedades mentales.

Matías Alé abrió su corazón en una reciente entrevista y se refirió a sus problemas psiquiátricos. En su descargo, el actor señaló cómo transitó aquella turbulenta etapa de su vida, cómo logró salir y cuánto debe cuidarse hoy en día, ante las posibles recaídas. En un crudo relato, Alé dio a conocer todos los estadíos que atravesó hasta volver a su equilibrio emocional.

"Lo que me pasó me evito un mal peor, sino hubiera terminado internado estaría cuadripléjico, me hubiese dado un palo con la moto. Yo vivía muy acelerado, una locura. Siempre te dicen 'hay que aprovechar la ola'. Yo hace 20 estoy surfeando la ola, nunca pensé que iba a llegar a este punto", comenzó su relato el ex de Graciela Alfano, en diálogo con Gastón Pauls en Seres Libres.

Luego, Alé continuó su descargo e hizo alusión a la estigmatización social que sufren las personas con enfermedades mentales. "No hay que tenerle miedo a la bipolaridad, o a un ataque de presión, a la esquizofrenia. Se te desgarra el cerebro como un jugador de fútbol que se le desgarra el cuadriceps. Es lo mismo, pero nuestra enfermedad está estigmatizada, absolutamente, entonces la gente tiene miedo. La gente tiene que saber que se puede salir", enunció el humorista.

"Volverse loco es hermoso, lo decía Hemingway, 'la locura no es para cualquiera'. Yo me volví loco, lo probé, lo experimenté, hoy sé que está ahí y que no tengo que ir caminando por la cornisa por si me caigo de vuelta. Casi cinco años por suerte no tuve ningún episodio más, pero yo estoy atento", siguió Matías y dejó en claro que nunca está relajado ante la posibilidad de que su estructura mental le juegue una mala pasada.

Más tarde, Alé contó cuáles eran las alucinaciones que tenía en sus momentos de crisis y cómo ve aquella época desde el presente: "A mi me pintó como que era el hijo de Dios. De repente. No como Chanito, que lidia con esto hace mil años. Lo mío fue un quiebre de un día para el otro. No lo vi venir, pero cuando entré dije guau esto es Disney, estar conectado a eso, sentía que tenía wifi directo con el barba".

La historia del breve matrimonio de Matías Alé

"Yo me casé en mi segundo internación dentro del manicomio, imaginate como estaba. Yo me casé con una chica y al día siguiente me separé. Me casé fantaseando en ese momento que ella me iba a ayudar a escaparme", comentó en otro momento de la entrevista y concluyó: "Nos casamos y a la noche festejamos, era un delirio. Al otro día me arrepentí y le pedí el divorcio".