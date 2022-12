Doble sanción en Gran Hermano: otra participante al borde de la expulsión

Luego de la expulsión de Juliana, una nueva participante sigue los mismos pasos que la santafesina y podría ser eliminada por la producción.

Las normas de juego son cada vez más exigentes en Gran Hermano y ahora otra participante podría ser expulsada al igual que Juliana. La concursante tuvo la misma infracción que su compañera santafesina y la producción decidió darle una advertencia a modo de ultimátum antes de recurrir a la medida más drástica.

Fue Santiago Del Moro quien reveló que una de las jugadoras que había ingresado iba a recibir una fuerte sanción luego de cometer la mayor infracción en repetidas ocasiones. De este modo empezaron las especulaciones, ya que podría tratarse de Camila, Daniela o Lucila "La Tora". Finalmente, el conductor abrió el comunicado rojo y leyó la sanción.

Se trata de Camila, la nueva participante, quien no puso contener la euforia y las cámaras captaron que reveló algunos detalles del exterior a sus compañeros. La concursante fue convocada al confesionario para ser advertida de la situación y, en la jornada del martes, Gran Hermano le comunicó su sanción frente a todos sus compañeros.

“Camila, he resuelto lo siguiente. Esta semana no podrás hacer uso de tu nominación y estás nominada”, se escuchó que dijo el supremo de la casa. A penas fue notificada, la participante se largó a llorar, agradeció no estar expulsada y se fue sola a la habitación luego de asegurar que "no les va a decir nada más" a sus compañeros.

Qué datos reveló Camila a los participantes

Camila contó que la gente "veía muchas cosas de Agustín que no les gustaban"

Camila reveló el odio que recolectó Tomás Holder dentro de la casa y como lo criticaron en redes sociales

Camila contó con lujo de detalles cómo se vio el encuentro sexual entre Daniela y Thiago en la ducha

Agustín Guardis podría ser expulsado de Gran Hermano al igual que Juliana: el video

Agustín "Frodo" Guardis podría ser el próximo expulsado de la casa de Gran Hermano 2022 por un posible complot con uno de sus compañeros, Marcos Ginocchio, con quien mantiene una sospechosa cercanía.

Recientemente, Gran Hermano expulsó a Juliana Díaz por haber roto la regla más importante del reality: no traer información del afuera. Apenas a los pocos días de haber entrado, Juliana fue echada por la producción sin piedad. Ahora, se rumorea que esto mismo podría ocurrirle a Agustín, quien le habría enviado un mensaje oculto a Marcos tras haber vuelto a entrar a la casa.

Cuando "Frodo" entró a la casa luego de haber sido votado por el público, corrió a buscar a Marcos para darle un fuerte abrazo. Según el joven, es el único amigo de verdad que logró hacer en la casa, pero muchos televidentes creen que solo lo está utilizando porque Marcos es una persona muy querida por el público.

Cuando cayó la noche, Agustín se acercó a la cama de "El Primo" y le regaló una cadenita con una cruz, mientras le hablaba sobre las películas de El Señor de los Anillos. Inmediatamente, los usuarios de las redes sociales notaron que Agustín hizo una alusión al vínculo que une a los personajes, dándole a entender a Marcos que esperaba mantener una alianza con él dentro de la casa.

"Las pelis están buenísimas, son largas, pero son re lindas", le dijo "Frodo". "Vamos a verlas juntos", le respondió Marcos, muy entusiasmado. "La estrategia de Agustín es recrear El Señor de Los Anillos", señaló una usuaria de Twitter. "Agustín usando El Señor de los Anillos como analogía de él y Marcos el verdadero cine", observó otra seguidora. Por otro lado, algunos especularon que esto podría ser sancionado por Gran Hermano si es que la producción lo considera un complot.