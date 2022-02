Diego Latorre le fue infiel a Yanina con una histórica vedette argentina

La panelista de televisión fue traicionada por su esposo cuando aún estaban de novio, según el relato de una celebridad de la farándula que tuvo su auge en los 90.

Diego y Yanina Latorre están una vez más en la mira de la prensa y de las redes sociales por una supuesta infidelidad que el jugador de fútbol habría cometido a su esposa hace años. Una icónica vedette y celebridad de televisión dio a conocer que tuvo un encuentro íntimo con "Gambeta" cuando él ya estaba en pareja con la madre de sus hijos.

Se trata de Silvia Süller, quien contó que en la década del 90, cuando ella era una de las figuras más resonantes de la farándula, estuvo con Latorre. "Estuve con él cuando todavía estaba de novio con Yanina, no estaban casados", soltó la celebridad en una entrevista desde su cuenta de TikTok.

Süller fue consultada sobre si Diego Latorre le hizo algún pedido especial como ocurrió en sus chats con Natacha Jaitt y ella respondió sin tapujos. "¿Si me pidió una puntita? No sé, fue hace 25 años atrás. Estaban de novios, no me acuerdo mucho. Salimos un par de veces, nada, era en mi época", cerró la hermana de Guido Süller y dio por terminado el tema en ese momento. No es la primera vez que Silvia comenta en público que ha estado con celebridades del fútbol, en otras ocasiones reveló haber sido amante de Passarella, Caniggia, el plantel completo de San Lorenzo y más figuras de ese deporte.

Las palabras de Yanina Latorre sobre el affaire de su esposo con Natacha Jaitt

En diálogo con María Laura Santillán, Yanina reveló cómo se siente en relación al amorío de Diego Latorre con Natacha Jaitt, cuatro años después del hecho. "Nunca perdonás del todo, siempre está ahí. Es difícil. Por la edad que tengo, me costó menos que a Wanda. Ella es muy joven", comentó y comparó su situación con la de Wanda Nara y Mauro Icardi.

"Yo nunca escribí nada ni publiqué nada. Salí a dar la cara y a contar lo que me pasó porque yo trabajo de hablar de la vida del otro", siguió en alusión a su proceder en aquel álgido momento mediático que atravesó su familia en 2017. Además, recalcó el machismo que sufrió por parte del público: "Las mujeres me decían cornuda y a Diego no le decían nada. Todavía me lo siguen diciendo. Yo fui víctima, no le hice nada a nadie, jamás. Nunca critiqué a Natacha (Jaitt), que lo podría haber hecho por todo lo que nos hizo".