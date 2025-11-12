Diego Brancatelli apuntó contra los operativos policiales de Patricia Bullrich.

Este miércoles tuvo lugar una nueva protesta por parte de los jubilados en el Congreso, algo que se tornó rutinario con el correr de los meses, casi tanto como el fuerte operativo policial que se configura. Esto último fue siempre blanco de críticas, especialmente por el número de agentes destinados a tal fin.

C5N cubrió nuevamente este hecho y Diego Brancatelli decidió poner el grito en el cielo: no solo cuestionó la cantidad de oficiales desplegados con relación a la provocación que puede generar, sino también por el gasto que supone costear eso semana tras semana, más aún cuando desde el ejecutivo reiteran que "no hay plata" y que su principal objetivo es "cuidar el equilibrio fiscal".

Diego Brancatelli le apuntó a los operativos de Bullrich.

Diego Brancatelli criticó los operativos de Bullrich

"Esto se va a tener que calcular en algún momento: la plata nuestra, la de todos nosotros, que se han gastado durante toda la gestión en estos inmensos y costosísimos operativos", manifestó primeramente el periodista, agregando que "este" en particular fue "totalmente innecesario", alegando en ese sentido que "una cuarta parte de los operativos que hay ahí alcanzaban para hacer este despliegue".

"Me parece que hay recursos que hay que cuidar si es que no hay plata, si es que queremos equilibrio fiscal. Un día no pasa nada, pero si sumás todos los miércoles durante meses, son miles de millones de pesos invertidos simplemente en represión y operativos como estos, provocadores, cuando no lo amerita", concluyó tajante el trabajador de prensa, desde los estudios del canal.