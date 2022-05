Diego Brancatelli contó quién fue su peor compañera en la TV: "Muy mala leche"

Diego Brancatelli reveló con qué integrante de Intratables terminó todo mal luego de que el programa de debate político fuera levantado de América TV tras 10 años ininterrumpidos al aire.

Diego Brancatelli contó en diálogo con LAM cuál fue su peor compañera durante el extenso tiempo que fue parte de Intratables, el ciclo de debate político que terminó el pasado jueves después de 10 años al aire en América TV. "Muy mala leche", aseguró el periodista sobre una colega que lo sorprendió para mal durante su estadía en el programa que tuvo varios años a Santiago del Moro en la conducción.

El jueves pasado Intratables emitió su último programa en América TV luego de 10 temporadas ininterrumpidas al aire. Muchos fueron los panelistas, periodistas y conductores que formaron parte del ciclo de debate político en ese tiempo, entre los que sin dudas se destacó Diego Brancatelli, uno de los que más tiempo estuvo en el panel. Fiel a su estilo directo y confrontativo, Brancatelli protagonizó fuertes discusiones con compañeros e invitados.

En su visita a LAM, el periodista habló de los cruces más picantes que tuvo y reveló que no terminó bien con una colega. "Cuento con los dedos de la mano con quien terminé mal", comenzó contando Brancatelli en el programa de espectáculos de América, donde recibió la invitación de Yanina Latorre para ser un angelito. Lejos de hacerse el desentendido, el periodista no dudó en revelar el nombre de su colega: "Con quién peor terminé, con quien tuve la peor relación, fue con Silvia Fernández Barrio".

"Esperaba y creía que Silvia era otro tipo de persona, para mí era un amor de persona y después me terminó demostrando todo lo contrario", disparó Brancatelli. Muy picante, el periodista agregó que Fernández Barrio no le parecía "una buena mujer, porque es mala leche". Entonces Ángel de Brito quiso saber si la panelista de Momento D (El Trece) le había ido "por atrás". La respuesta de Brancatelli fue lapidaria: "Hizo cosas que no se hacen y que no voy a revivir, de muy mala leche".

"Le pasó letra al aire a un invitado, con golpes muy bajos e información privada sobre mí que además era falsa", detalló el periodista para cerrar sus duros comentarios contra Silvia Fernández Barrio. Cabe recordar que la periodista abandonó Intratables luego de esta durísima pelea contra Diego Brancatelli.

Brancatelli se cruzó con Yanina Latorre

El periodista invitado a LAM contó que había abierto un supermercado en plena pandemia “para darle laburo a la gente”, a pesar de que le dejaba pocas ganancias, y Yanina no le creyó. “A ver, Branca, cuando ponés un supermercado, y lo banco, sos empresario y sos capitalista. No, loco, lo ponés para ganar ganar guita”, le recriminó. Harto de la discusión, Brancatelli la bajó de un hondazo: “Tenés un problema de interpretación. Dije que puse el supermercado para ganar guita y con lo que estoy recaudando, no estoy ganando y solo lo estoy teniendo para mantenerle el empleo a la gente”, cerró.