Diego Brancatelli confesó que pasó un incómodo momento en Intratables: "Nunca pasé tanta vergüenza"

Diego Brancatelli se mandó el papelón de su carrera en diálogo con "La Mona" Jiménez en Intratables.

Diego Brancatelli protagonizó un incómodo momento días atrás en Intratables, programa de América TV, frente a Ricky Maravilla. El cantante estuvo como invitado en el programa y conversó sobre los peligros del consumo excesivo de sustancias entre los jóvenes. En ese preciso momento, Brancatelli intentó hacer un comentario gracioso al respecto que le salió muy mal: confundió una histórica canción de “La Mona” Jiménez con una de Ricky Maravilla.

En diálogo con Paparazzi, Brancatelli reconoció que fue un comentario fuera de lugar y que pasó el papelón de toda su carrera. “No sé por qué se me cruzó ese tema por la cabeza. Realmente, no lo puedo creer. Y lo loco es que a mí me encanta 'La Mona', a quien fui a ver varias veces en la sociedad Belgrano en Córdoba. Lo tengo claro y soy alguien a quien le gusta la música, de todo, tengo fotos con 'La Mona', tengo sus discos”, expresó.

A pesar de que no faltaron las risas en el set, fue un momento muy incómodo para él y que pasó todo tan rápido que cuando se dio cuenta no podía creer "la barbaridad que había dicho". "Fue un lapsus, algo muy gracioso, pero la verdad es que me morí de vergüenza”, continuó el periodista.

“Pasé muchos momentos fuertes, difíciles y de discusiones. A veces sentís que te fue bien o mal, pero creo que nunca pasé tanta vergüenza, o me sentí avergonzado, como con ese comentario con el que me metí fuera de lugar y equivocado. Gracioso, me reía, pero incómodo. Ricky no lo entendió en el vivo ni después que me había confundido. Soy genuino y políticamente incorrecto”, cerró.

El error de Diego Brancatelli frente a Ricky Maravilla en Intratables

Mientras Ricky Maravilla estaba expresando un mensaje muy importante para alertar a los jóvenes sobre el consumo de sustancias, Brancatelli lo interrumpió y lo culpó por promover el consumo de alcohol en la que creía que era una canción de él, Quién se ha tomado todo el vino. “Yo nunca justifiqué los excesos. Yo siempre que tengo la posibilidad de un medio de comunicación les digo a los chicos que cuiden su cuerpo, su familia, su entorno. No a las drogas, no a los vicios, no al alcohol, no a los excesos. Una copa de alcohol o vino te podés tomar…”, estaba diciendo el cantante cuando de repente fue interrumpido por Brancatelli.

“Tuviste un éxito con el vino tinto, cambialo por gaseosa, entonces. ‘¿Quién se ha tomado todo el vino?’, decís”, lo acusó. Ricky Maravilla no se percató de su error en ese preciso instante y se enfocó en remarcar la diferencia entre tomar una copa de vino y volverse adicto a una sustancia. “No, no, no. Un vaso de vino en un almuerzo te podés tomar, tampoco es para una broma esto”, respondió. De fondo, se escuchó al resto de los periodistas gritarle a Brancatelli: “¡Pero esa es 'La Mona' Jiménez!”. “Ah, perdón, perdón”, se disculpó él.