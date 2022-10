Detuvieron al papá de Thiago de Gran Hermano por lesiones a su hijastra

El padre del participante de gran Hermano fue denunciado por lesiones y amenazas por su hijastras, Camila Ayelén Deniz.

El papá de Thiago Medina, participante de la edición número 10 de Gran Hermano en Argentina, fue detenido por lesiones y amenazas tras ser denunciado por su hijastra, Camila Ayelén Deniz. El periodista Gustavo Méndez ofereció información sobre lo ocurrido en sus redes sociales.

"Medina habría aparecido en el domicilio en estado de ebriedad y habría lastimado y amenazado a la hermanastra de Thiago. En este momento, Medina se encuentra totalmente sedado, hospitalizado y esperando a ser trasladado a una dependencia policial", soltó el periodista en sus historias de Instagram sobre el estado de Julio Medina, de 54 años, en estos momentos.

Camila declaró que cuando oyó gritos se despertó y fue a socorrer a sus hermanastros, quienes habrían sido agredidos por Medina padre. En ese momento, el padre del participante de Gran Hermano la habría atacado. Deniz se encuentra internada en el hospital Simplemente Evita, donde le realizan estudios.

La causa está a cargo de la fiscal Silvana Bregia de la Fiscalía N°1 Especializada en delitos derivados de violencia familiar, de género y delitos contra la integridad sexual de La Matanza, según Infobae.

El llanto de Tomás Holder tras salir de Gran Hermano

El primer eliminado de la casa de Telefe contó que en 2020 su mamá estuvo grave de salud y él debió crecer de golpe a sus 19 años. "Mi mamá tuvo un problema en el corazón; yo tengo una familia chica: ella y dos hermanos más chiquitos. Yo solamente estudiaba y mamá era el sostén de la casa en lo económico", comenzó su descargo el joven en diálogo con Andy Kusnetzoff en PH, Podemos Hablar.

Holder relató cómo fue el momento en que fue notificado de que su mamá estaba internada porque le fallaba el corazón. "Automáticamente ahí me quebré: dije '¿cómo que le falla el corazón a mi mamá? Si es una mujer que entrena, que es joven'. 'Sí, le está fallando el corazón. Venite ya', me dijeron", agregó el influencer de 21 años. Y cerró: "Había que operar. En ese momento se me paralizó el mundo porque mi mamá es mi sostén, mi cable a tierra, mi todo. Además pensaba en mis hermanos chiquitos, de 9 y 10 años".

La salud de la madre de Holder continuó sin inconvenientes pero el joven definió a ese momento como uno de los peores de su vida.