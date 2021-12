Desgarrador llanto de Yanina Latorre en su despedida de LAM: "No puedo creer"

La angelita hizo un descargo final en el ciclo que le dio fama como panelista y no contuvo las lágrimas.

Yanina Latorre rompió en llanto en medio de la última emisión de Los Ángeles de la Mañana y relató los motivos de su angustia en un extenso descargo. La histórica miembro del programa de chimentos hizo alusión a lo que significó el ciclo en su vida.

"No quiero llorar. Los quiero a todos, de verdad. Lo pasé bomba. Me acuerdo de la ilusión del primer día. Creo que me fue bien. Acá aprendí, crecí. Sos un gran tipo, Ángel. Sos el mejor", comenzó su descargo la esposa de Diego Latorre con la voz entrecortada, mientras le brotaban lágrimas en sus ojos, sobre cuán importante fue LAM para ella.

La angelita continuó sobre la angustia que le generaba saber que ya no pisaría el estudio de su programa: "Creo que este fue el mejor equipo de LAM. Es un grupo relindo. No puedo creer que no voy a venir más. Andrea, te quiero. En este programa sufrí, me divertí, la pasé bomba y llegó a su fin".

"Creo que no pasó esto con ningún otro programa, lo que pasa con LAM. LAM es como una marca registrada. Hay 'angelitas'. Creo que todo el mundo quiso ser 'angelita'. Yo considero que ser 'angelita' es ser algo. Es como una marca y no puedo creer que se termine. Fueron seis años de mucho trabajo... Acá pasé de todo", cerró la panelista.

Las palabras de Ángel de Brito sobre el final del su programa

Ángel de Brito se explayó sobre el cierre de esta etapa cuando hizo el anuncio de la noticia y lanzó: "Es cierto, LAM termina el 31 de diciembre, mucha gente está sorprendida pero es verdad. Obviamente hablé con Adrián Suar y con Pablo Codevilla, les quiero agradecer por todos estos años en los que el canal confió en mí y en el programa. Ellos fueron muy generosos pero es una decisión personal, mía, terminar el ciclo acá".

"Hace 15 años que trabajo de corrido, muchas de ustedes son testigos de eso. Fueron muchos programas a la vez, cuando no era de mañana era a la noche, fueron muchos años en el jurado de Showmatch, en el Bailando, en el Cantando, así que decidí hacer un parate, tomarme vacaciones y ver qué pasa luego", siguió el conductor y cerró: "Seguiré trabajando con la productora Mandarina, con ellos tengo firmado un contrato por un año y medio mas. Trabajé siempre libre, primero al lado de Mariana Fabbiani y gracias a ella también estoy acá. No lloren, no terminamos aún".