De Brito reveló detalles del pasado de Jey Mammón como catequista

El periodista Ángel de Brito hizo un repaso por el pasado de Jey Mammón como catequista de educación secundaria en medio de la polémica que salpica a la figura mediática.

Jey Mammón está en el ojo de la tormenta luego de que Lucas Benvenuto lo acusara de abusarlo sexualmente cuando era menor de edad, en una causa que llegó a la Justicia en 2020 y terminó en el sobreseimiento del conductor por prescripción del delito, y las recientes declaraciones del joven conmovieron a la sociedad. En este clima de turbulencias en los medios, Ángel de Brito reveló datos del pasado del exconductor de La Peña de Morfi como profesor de catequesis.

En un informe de LAM (América TV) De Brito habló sobre el trabajo de Mammón como catequista de escuela secundaria y reveló que madres de sus alumnos se pusieron en contacto con el programa para darle más información sobre las reuniones que organizaba en su casa: "Jey trabajó en un colegio muy prestigioso y conocido. Las madres que hablaron me pidieron reserva de los nombres pero me contaron situaciones que pasaron mientras Jey daba clases en el colegio. Las dos, que no se conocen entre sí porque son de distintos años, me contaron que Jey como profesor y catequista organizaba reuniones en su casa con chicos y chicas del colegio, siempre menores de edad. Buena onda, escuchaban música, tocaban la guitarra y no había nada sexual, las dos me lo aclararon y recalcaron".

"Como sabían que era carismático, generaba cariño, empatía y no se la creía, los chicos estaban encantados de tener un profesor como el que ustedes veían en la tele todos los días. A raíz de esta situación, las madres empezaron a interrogar a sus hijos, que ahora son grandes", sumó De Brito.

Pero sobre el final de su intervención, el conductor deslizó un polémico comentario que le hizo una de las mamás: "Una de las dos mamás me dijo 'investiguen cuál era la relación de Jey Mammón con el Padre Grassi', porque tenían buena relación y él (Jey) trabajaba para la fundación Felices los chicos y en ese momento lo promocionaba en sus clases de catequesis o lo que fuera".

Jey Mammón decidió contar su verdad con un video: "Él tenía 16 años"

"Estoy probablemente atravesando el peor momento de mi vida. Los niveles de angustia que estoy viviendo no los experimenté nunca y lo que estoy sintiendo no sabía que se podía sentir. Yo no violé. Yo no abusé. Yo no drogué a ninguna persona jamás. No lo haría ni lo voy a hacer. Lo niego rotundamente", comenzó su descargo el conductor de La Peña de Morfi sobre la acusación de Benvenuto, quien denunció a Mammón en diciembre del 2020 y la causa fue prescripta por la Justicia en 2021.

"A Lucas lo conocí el 25 de abril de 2009, él dice que me vio en una fiesta que se dio ese día y dice que tenía 14 años; tenía 16", agregó Jey Mammón. De este modo, quedó confirmado que (al menos en el momento de conocerse), Lucas Benvenuto era menor de edad. Y sumó: "Hay testigos, hay videos. Se puede probar esto qué estoy diciendo".

"Yo tuve un vínculo con Lucas, tuve una relación con él. No voy a poner debajo de la alfombra mi vínculo con él. En su momento tampoco puse la relación debajo de la alfombra: íbamos de la mano por la calle, nos dábamos besos en la calle. Ese vínculo duró aproximadamente hasta sus 25 años, entre idas y vueltas", relató el humorista. Y agregó: "Fue un vínculo lleno de amor, de contención, de consentimiento. Nada más alejado de violación, abuso, de drogarlo. Nada de eso. Lo vuelvo a negar, necesito negarlo todo el tiempo porque me hace mierda".