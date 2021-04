Darío Barassi es una máquina de hacer chistes y de recordar anécdotas insólitas que le tocaron en suerte a lo largo de su vida. El conductor de 100 argentinos dicen se divierte con sus cuentos y hace reír a todos en el programa. Pero como buen humorista que es, cada historia surge de las respuestas que le van dando los participantes a las preguntas del concurso, por lo que la espontaneidad está garantizada.

Este jueves, su anécdota tuvo como disparador la respuesta de Ricardo, uno de los miembros de la familia Lascano. “Richard, sos el capitán, sos el encargado, dame una buena respuesta. Bicho: si tengo que comparar a Darío en la intimidad, ¿es un…?”, le preguntó Barassi.

“Tigre”, contestó sin dudar Ricardo. “Me gusta ‘tigre’, chicos. El salto del tigre es lo más típico del mundo. Yo lo puedo hacer, ¿eh?”, afirmó el conductor, poniendo cara entre canchero y dubitativo.

Y prosiguió: “Quiero contar algo, pero no sé si contarlo, Mariano. Pero una vez yo iba arriba, una novia en la secundaria, y yo escuchaba que ella hacía ‘uhuhuhuhuh’. Y yo dije ‘Ah, soy un animal’, y en realidad era que se estaba asfixiando, Casi se muerte, pobre”, describió Darío, mientras todos se descostillaban de la risa.

Darío Barassi estalló contra un participante y lo mandó al programa de Lanata

Darío Barassi intentaba indagar sobre los participantes que asistieron a su programa para someterse a diversos desafíos sumamente entretenidos, Barassi le consultó a un hombre: "¿A qué te dedicás? Porque tampoco sé". "Soy profe de educación física", le respondió. Fue entonces cuando el presentador lanzó: "No, son unos hijos de... pero, ¿qué pasa?".

"¿Están desempleados los profesores de educación física? ¿Por qué carajo vienen todos acá? Tienen un radar: ven un gordo y van todos en patota", agregó Barassi, que durante varios segundos no soltó ni una sonrisa. Luego, manifestó: "Vayan al programa de Lanata, que no me jodan más a mí. Buscate otra profesión".