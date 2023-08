Darío Barassi pasó un momento muy incómodo con una participante: "Eras muy chica"

El conductor quedó impresionado ante el relato de vida de una participante del programa de juegos de El Trece y no pudo evitar mostrar caras de incomodidad.

Darío Barassi protagonizó un incómodo momento al aire de Ahora caigo (El Trece), su nuevo programa de juegos tras 100 argentinos dicen, cuando una participante contó su impactante historia de vida y lo dejó sin palabras. "Eras muy chica", sentenció, sin poder dar crédito a lo que escuchaba.

Todo empezó en el intercambio entre Gisela, una de las participantes que se animó a jugar, y Barassi. "Vengo de Hurlingham, tengo 35 años, tres hijos", se presentó la mujer antes de que el conductor hiciese la pregunta que destrabó una fuerte revelación. "¡3 hijos! ¿De qué edad?", indagó Barassi. "La más grande cumple 21 el mes que viene", sumó Gisela.

"¿Vos estás loca?, ¿qué pasó?", lanzó sorprendido el conductor, dándole pie a Gisela a contar su impactante historia. "Sí, hace 23 años que estoy casada con mi esposo. Nos conocimos, yo tenía 12 años y él 16", contó ella, logrando una mirada de incomodidad en Barassi. "Me cambió la cara de repente", deslizó, pidiendo más profundización en la historia.

"Nos conocimos por mis primas y empezamos a salir de muy chicos, y al año y medio de estar juntos quedé embarazada de la más grande. A los 18 me casé y tenemos dos hijos más", agregó la participante. De su lado, Darío quiso saber: "¿En su momento fue un cimbronazo para la familia o lo tomaron todos tranquilos?". "Sí, fue bastante caótico en ese momento", manifestó Gisela.

Aún impactado por la historia, Darío Barassi no pudo evitar soltar un "eras muy chica", a lo que la participante adhirió y sumó: "Eran otros tiempo. Gracias a Dios sigo con él, estamos juntos todavía". "Evidentemente había amor y pudieron formar una familia", cerró el conductor, prosiguiendo con la dinámica de juego.

Darío Barassi enfureció en vivo frente a un participante: "¡Forro!"

Todo comenzó cuando Barassi le pidió a Estefanía que se presentara. La mujer contó que es médica uróloga, oriunda de Misiones, pero que vive en Buenos Aires desde hace varios años. Y en cuanto a su presente sentimental, agregó: “Estoy en pareja. Ahora él se fue de viaje con sus hijas, pero estamos bien. Él es más grande que yo. Yo tengo 36 años. Tengo una hija, Ema”. Acto seguido, sumó un dato sobre su expareja que desató la furia de Barassi.

“¿Vos tenés una hija de un matrimonio anterior?”, indagó el conductor. “Sí, se fue a comprar cigarrillos el papá”, declaró la participante, dando a entender que el padre de su hija desapareció. “Ok. Un divino, ¡un forro! No lo vimos nunca más”, comentó Darío. "Me genera violencia lo que me estás contando. Pero bueno, voy a tratar de ser un buen conductor y que no me afecte tanto”, agregó, indignado.

“La vida es así”, respondió Estefanía, y agregó que su hija vive con ella y con su abuela. Además, señaló que actualmente está en pareja con otro hombre. "Es un buen candidato. Si este se va a comprar puchos... vos tenés puchos en tu casa. No lo dejes salir, no lo dejes que abra la puerta, ¿ok? Estefi, te felicito por tu historia y te felicito por el laburo que hiciste con tu hija, que debe ser una reina”, cerró el conductor.