Darío Barassi mostró su preocupación por lo que pasa en El Trece: "Aflojen, hermanos"

Desde sus vacaciones, Darío Barassi señaló su gran incomodidad frente a la ola de contagios que afecta al canal y perjudica directamente a su programa, 100 argentinos dicen.

En medio de sus vacaciones, Darío Barassi se tomó unos minutos para interactuar con sus seguidores y mostrar su profunda preocupación por lo que estaba sucediendo en El Trece y que afectaba de forma directa a su programa, 100 argentinos dicen.

Hace poco más de un año que Darío Barassi se encuentra frente al famoso ciclo de preguntas y respuestas que se emite de forma diaria por la pantalla de El Trece. Pese a que el formato es muy exitoso, muchos televidentes aseguran que la actitud del conductor le agrega un condimento especial al programa y que le aporta una gran esencia al show, pero ahora se encuentra de vacaciones y el canal tuvo que recurrir a la búsqueda de reemplazos.

En este marco, los reemplazos para todas las semanas que Darío está de vacaciones estaban programados de la siguiente manera: Dani "La Chepi", Manuela Viale, Fede Bal, Flor Jazmín Peña y Nati Jota. Sin embargo, luego de debutar, La Chepi tuvo que aislarse por ser contacto estrecho, por lo que se comunicaron de el hijo de Carmen Barbieri y, pese a que aceptó gustoso, no llegó a conducir ya que él también se contagió de coronavirus. Además, Flor Jazmín sufrió un accidente en la ruta camino a Pinamar y, aunque se siente bien y no le sucedió nada, no se volvió a hablar de su participación en el programa.

Frente a este complicado panorama, Darío Barassi se pronunció sobre la situación con gran preocupación: "Che, ¿qué está pasando con los amigos reemplazantes de 100 Argentinos? Uno con COVID-19, la otra tuvo un accidente en la ruta... Aflojen, hermanos, que yo estoy de vacaciones, no puedo volver. Cuídense".

Actualmente, el programa se encuentra bajo la conducción de Manuela Viela, hermana de Juana y Nacho, pero la actriz estará unos días más y se irá, por lo que tomará su lugar Nazarena De Serio. Hasta el momento, no se conoce la fecha de regreso de Darío Barassi.

Las paradisíacas vacaciones de Darío Barassi

Luego de pasar unos días en la comodidad de su hogar y dedicarse a disfrutar del verano argentino, hace unos días atrás, Darío Barassi viajó a México para disfrutar de las paradisíacas playas que ofrece este país.

"La secuencia del amor y un seno masculino. Oleo en arena, sal de mar y familia", escribió el conductor en su feed de Instagram. Junto a estas palabras, compartió unas tiernas postales en donde se lo podía ver junto a su esposa y su hija en las playas de Costa Mujeres.