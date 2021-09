Darío Barassi explotó contra la producción de El Trece: “Es el peor que vi"

Darío Barassi estalló en vivo contra la producción de El Trece en "100 argentinos dicen", programa que conduce y que acaba de cambiar de horario.

Darío Barassi explotó una vez más contra la producción de 100 argentinos dicen, por El Trece, y se sacó en pleno programa porque una preparación de "La Colo" no fue la esperada. Es que el conductor sanjuanino de 37 años tuvo un antojo de "comer panchos" durante la emisión y quienes lideran el ciclo detrás de cámara le prepararon uno... ¡Pero con galletas de arroz! Por supuesto, el actor, humorista y abogado no quedó conforme y lo hizo notar. "Es el peor que vi en mi vida", reconoció.

La versión light de una de las comidas rápidas más populares de la Argentina no fue la deseada por quien comanda uno de los envíos más exitosos del canal del Grupo Clarín, que sigue de lunes a viernes, pero ahora de 18.30 a 20 y ya no de 14.30 a 16 como estaba antes. “¿Dónde está mi pancho? ¿Le pusiste ketchup?”, le pidió Barassi a la joven, que con su respuesta le anuló cualquier tipo de expectativa a quien aguardaba por una sabrosa preparación clásica con el pan, la salchicha tradicional y su aderezo preferido: “No, porque en las dietas no se permite, pero la mostaza sí. Es malo el ketchup, pero la mostaza es buena”.

Al advertir la incómoda situación, Barassi directamente se resignó: “No había mucho para poner, ¿no?”. “Bueno, le puse como si fuese un pancho, fui creativa...”, le devolvió ella. Entonces, Darío apeló a su acidez y sinceridad habitual y acotó: “Es el peor pancho que vi en mi vida, no sé si comerlo, tengo dudas…".

“¡Fui ingeniosa, dale!”, insistió la productora hasta que él finalmente se rindió y completó este instante tan particular al darle la derecha, aunque con una cara de pocos amigos: “Es verdad, tenés razón, estoy a dieta”.

Por qué cambió de horario el programa de Darío Barassi, 100 argentinos dicen, por El Trece

La señal de El Trece decidió emitir este ciclo cuatro horas más tarde cada día: en vez de a las 14.30, ahora empieza a las 18.30. La razón fue que necesitaban reforzar esta última franja, ya que no tenía un buen rating y solía ser superada ampliamente en la competencia directa por las novelas extranjeras de Telefe. Sin embargo, el debut del sanjuanino en dicho momento del día no fue el esperado y tuvo una audiencia un poco más baja que en su etapa previa.

Darío Barassi se comió un "pancho de galletas de arroz" en 100 argentinos dicen, por El Trece.

No obstante, a pesar de los rumores sobre que a él le había molestado esta modificación, no dijo algo al aire al respecto y apenas se limitó a dejarles un mensaje a sus seguidores en su cuenta oficial de Twitter (@dariobarassi): "Ya en casa. Gracias por el amor, por el aguante. Los cambios son procesos y desafíos y las dos cosas me gustan, así que vamos con todo. A dar pelea siempre, a ir por más siempre. El programa es una bomba, y tanto yo como el equipo lo disfrutamos un montón. Único objetivo: entretenerlos. Abrazo".