Darío Barassi batió un nuevo récord en 100 Argentinos Dicen: "Vamos por más"

El Trece le preparó una gran sorpresa a Darío Barassi por haber batido un récord en 100 Argentinos Dicen.

Darío Barassi, conductor de 100 Argentinos Dicen recibió una increíble noticia tras muchos meses de trabajo y El Trece le destacó sus esfuerzos. Luego de su nominación como mejor conductor en los premios Martín Fierro 2022, el humorista celebró un nuevo triunfo.

El jueves 2 de junio de 2022, 100 Argentinos Dicen cumplió 500 emisiones y el rating explotó. Según datos de IBOPE Media, 100 Argentinos Dicen llegó a los 10 puntos, quedando como el programa con más rating de toda su franja horaria. Este fue un récord total, ya que hacía mucho tiempo el programa no alcanzaba semejantes niveles de audiencia. Por todo esto, El Trece festejó los números con una gran celebración dentro del canal.

"Llegué ofuscado. Me dolía la rodilla. Siempre sueño. Pero la tele es magia. La tele transforma, te acompaña, te aliviana. Yo siempre digo que en el estudio de 100 Argentinos Dicen patino, me deslizo. Hoy más que nunca. El equipo que siempre es un 10 hoy preparó sorpresa, y yo lo siento como un abrazo que siempre viene bien", escribió Barassi en su cuenta de Instagram. Y cerró: "Amor por este programa, por este equipo, por ustedes y por Mavira y Miguelo. Felices 500 programas a este show que me cambió la vida y la carrera. Vamos por más siempre!!!".

La angustia de Darío Barassi tras los Martín Fierro 2022

Barassi fue nominado bajo tres categorías distintas en los Martín Fierro: “mejor programa de entretenimientos de 2021”, “mejor labor conducción masculina” y “mejor revelación”. A pesar de que ganó el primero, su mayor sueño era ganar los últimos dos. Sin embargo, fue Guido Kaczka quien se llevó la estatuilla de mejor conductor y Jey Mammón la de mejor revelación.

Lejos de ocultar su tristeza, Barassi publicó un descargo en su cuenta de Instagram expresando su frustración. “Orgulloso del premio al programa, soy fanático del programa que hago. Lamentablemente, revelación y conducción los perdí. Gordo loser. Y debo confesar que les tenía ganas”, comenzó.

Incluso, reconoció que tenía un discurso preparado con días de anterioridad. “Llevo 15 días preparando el discurso, así que se lo van a tener que fumar. En serio tenía ganas de ganármelo. Me gusta imprimirle personalidad a la conducción. El programa es una bomba y es un formato en el que siento, puedo crecer. Para mí es muy novedoso lo de la conducción porque soy un actor al que se le presentó esta oportunidad y terminó por descubrir una vocación”, detalló.

Más allá de su tristeza, Barassi también se mostró muy agradecido con su familia y amigos, quienes le demostraron su apoyo y amor. “Mi amigos se juntaron cuál Mundial a ver la entrega de los premios con una picada. Es muy triste que esté dando un discurso de algo que no gané con una picada ¿Qué hago con todo ese cariño? Soy muy feliz de recibirlo, así que gracias, gente”, cerró.