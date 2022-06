Daniel Osvaldo irá a juicio penal en Italia: "No esperaba llegar a esta instancia"

El futbolista deberá abonar una millonaria cifra debido a los diez años en lo que no aportó la cuota alimentaria a sus hijas mayores. Daniel Osvaldo fue intimado por la Justicia Italiana.

Daniel Osvaldo recibió un revés judicial en la causa que le inició su exesposa Elena Braccini, debido a la ausencia de cuotas alimentarias para sus hijas Victoria y María Helena. El periodista Guido Zaffora reveló que el futbolista deberá enfrentar un juicio penal por los años que no aportó dinero para sus hijas.

"El miedo de Elena es que le cancelen el juicio porque no es la primera vez que sucede. Osvaldo no esperaba que se llegue a esta instancia penal", enunció el panelista de Es Por Ahí sobre lo inusual de esta decisión judicial. El padre de Morrison, el hijo de la cantante y actriz Jimena Barón, no le habría pasado los 400 euros por mes que le correspondía a su exesposa durante diez años.

El monto que Braccini pide a Osvaldo a modo de resarcimiento por todos los años en los que estuvo ausente como sostén económico de sus hijas, 24 mil euros. Zaffora agregó que las tres exparejas de Daniel Osvaldo con las que tuvo hijos, Ana Oertlinger, Jimena Barón y Braccini, estarían en constante diálogo por este tema a través de un grupo de WhatsApp.

"El juicio arranca el lunes 27 de junio. Osvaldo debe presentarse ante la Justicia en Italia. Va a ser vía Zoom. Lo que me dice Elena es: 'Tengo muchas cosas para decir, pero prefiero hablar después del juicio'", agregó el periodista. Y cerró: "Ella espera que la Justicia responda de una vez por todas".

La denuncia de Ana Oertlinger a Daniel Osvaldo por violencia de género

La madre de Gianluca Osvaldo acudió a su cuenta de Twitter para increpar a Daniel Osvaldo por actitud violentas que el futbolista habría tenido para con ella durante su relación. "Sos una gran MIERDA. Hacele la cruz a tu hijo. Te vas a morir solo. Fracasado. NO SERVÍS PARA NADA. Y espérame, porque esta te la cobro yo", expresó la modelo en uno de sus tweets.

"Te acordas cuando me empujaste en Italia y me hiciste golpearme contra el piso? ¿Te acordas de todos los maltratos psicológicos? Y cuando ibas manejando como un desquiciado discutiendo con los chicos en el auto? Agárrate. Porque ahora me cansé yo. Violento, misógino, mal padre", agregó Oertlinger.