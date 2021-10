Damián Betular se sinceró con un participante de Bake Off: “No te tenía nada de fe”

Damián Betular le confesó a Emiliano, participante de Bake Off Argentina, que no creía que su torta podía llegar tan lejos.

Damián Betular le hizo una fuerte devolución a Emiliano, participante de Bake Off Argentina, el reality show de Telefe de pastelería amateur. El chef profesional y jurado del certamen le confesó que no creía que su torta fuese a tener éxito, pero de repente, cambió completamente de opinión y se arrepintió de haberla juzgado.

El desafrío del día en Bake Off fue hacer una torta vegana. Emiliano hizo una con una base de chocolate rellena con crema de tofu, confitura de frutos rojos, y la decoró con hilos de caramelo. Todos los miembros del jurado destacaron lo difícil que es hacer un decorado con hilos de caramelo, porque generalmente se van cayendo en el piso a medida que uno los hace.

“Terminás todo pegoteado. Yo había hecho un postre con peluca de caramelo en una época y es de terror”, recordó Dolli Irigoyen. “Qué rico tu cheese cake, está muy bueno y me parece una grata sorpresa, muy acertada. Es muy suave”, le dijo Paula Villar. Por su parte, Betular le dijo: “No te tenía nada de fe hoy. Tengo que ser sincero, me gusta ser sincero. Cuando pasé por la estación y la vi no sabía que habías hecho un palet, y dije: ‘¿Qué es esto?’. Pero es de una suavidad… es tan rico. Y le agregaste mucha onda con las terminaciones, y que tenga un palet adentro. Y lo que me pone más feliz es que todo lo que ha venido hasta ahora es distinto. Hoy, logrado”, reconoció.

Una preparación vegana: el nuevo desafío creativo en Bake Off Argentina

“Para el desafío creativo de hoy van a tener que hacer una preparación vegana”, les explicó Paula Chaves, la conductora de Bake Off. “Nos tenemos que ir ayornando todos en un cambio de ingredientes, para hacer todo más saludable, más consciente, saber qué es lo que comemos. La pastelería vegana es algo que ha ido creciendo más con la pandemia porque uno aprendió a comer y a saber qué es lo que está comiendo en reemplazo de los lácteos, la miel…”, explicó Damián.

“Presten mucha atención. Yo no quiero que un brownie sea como uno normal, la textura es lo que buscamos”, agregó Betular mientras Dolli Irigoyen les dijo: “Lo más importante en la pastelería vegana es la imaginación”. A la hora de elegir al pastelero del día, todo el jurado coincidió: esta vez, todos hicieron unas tortas increíbles. Finalmente, Paula fue elegida como la más destacada de la fecha, obteniendo así cinco minutos extra para el próximo desafío.