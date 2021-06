Damián Betular le contestó a la hermana de La Gunda Fontán por MasterChef

El jurado le respondió duramente a Alejandra Fontán, que publicó en sus redes en relación a la eliminación de Claudia que "a ellos les sumaba tener a una villana que les dio 26 puntos de rating".

La eliminación de Claudia Fontán en la antesala a la gran final de MasterChef Celebrity 2 dejó mucha tela para cortar, a tal punto de que su hermana Alejandra estalló en las redes sociales contra el programa de Telefe y aseguró que "se fue una de las mejores, a ellos les sumaba tener a una villana que les dio 26 puntos de rating". Ante esto, Intrusos (América TV) consultó a uno de los jurados, Damián Betular, y el cocinero fue contundente: "Yo estoy tranquilo de lo que somos, así que el peor plato se va, las cosas se solucionan en el reality. Está todo hablado, no hay mucho más que hablar".

Con respecto a la despedida de "La Gunda", el especialista relató que la vivió "como se transita cualquier eliminación". Y agregó que "es difícil en estas instancias porque quedan pocos y uno les toma más cariño, pero lamentablemente el peor plato o el menos logrado es el que queda afuera".

Betular se refirió a la mentira de "La Gunda" Fontán al jurado de MasterChef

Lejos de polemizar, prefirió los paños fríos: "Lo tomo más del lado del reality, la desesperación por terminar la torta, y uno se equivoca a veces, pero tuvo la oportunidad de disculparse y seguir en la competencia cocinando como lo hace ella, que es genial, con esos sabores que para mí eran los mejores de las dos temporadas". "Ya está todo superado, pasado, y hay que relajarse un poco con el tema", aclaró.

Ante la introducción del periodista de que la actriz "mantuvo la pizza adentro un poco más en el tiempo que los demás", el pastelero de 38 años primero acotó que "después la sacó", y también desdramatizó: "Pero eso no varía nada, se avisa, porque por ahí el tiempo pasa rápido y uno no se da cuenta, pero ahí estamos nosotros para poder marcarlo. Minutos más, minutos menos, no iba a hacer que fuera más o menos rica".

Cómo se siente Betular en MasterChef con el resto del jurado

El oriundo de Dolores aseguró que "la verdad es que fue una temporada increíble, acompañando a la gente y haciéndola reír un rato. Y aprendiendo un poco de cocina, así que súper bien". Destacó a Germán Martitegui como compañero, ya que "es lo mejor, es como un hermano". "Lo adoro a él y a su familia, igual que a Donato (de Santis). Nos llevamos súper bien, creo que eso se nota, sino no podríamos estar tantos programas al aire", profundizó.

El adiós a Alex Caniggia

Por último, aportó su visión sobre la abrupta salida de Alexander Caniggia del certamen gastronómico que lidera en el rating en la televisión abierta argentina en este 2021: "Me llamó la atención, la verdad que perfilaba para seguir bastante porque es muy ordenado, prolijo, cocinaba con sabores ricos, pero bueno son decisiones de ´Alex´. Son todos grandes y saben lo que hacen, si seguir o no".