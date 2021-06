Claudia Fontán se quedó afuera de Masterchef Celebrity

Después de tantas subidas y bajadas para destacarse en cada jornada, la actriz se quedó a un paso de la semifinal y debió abandonar el certamen.

La noche de miércoles en Masterchef Celebrity, el certamen de cocina conducido por Santiago Del Moro en Telefe, arrancó con malas noticias para Gastón Dalmau, Claudia Fontán, Georgina Barbarossa y Cande Vetrano puesto que, con Sol Pérez en el balcón, uno de ellos debía quedarse afuera de la tan ansiada semifinal. Así fue como, después de muchas idas y venidas, Claudia Fontán se convirtió en la nueva eliminada del programa más visto de la TV argentina.

Sol Pérez arrancó el desafío desde el balcón dado que contaba con dos estrellas ganadas durante la semana, lo que la convirtió automáticamente en semifinalista. Así, la conductora manifestó no saber si eso era un beneficio, dado que no cocinar quería decir que no tenía la chance de ganar una nueva estrella. Pero, sorpresivamente, faltaba una segunda noticia. "Hoy va a ser un miércoles de eliminación", anunció Donato De Santis.

Los participantes, más nerviosos que nunca, tuvieron que deslumbrar al jurado con la presentación de un plato típico de Estados Unidos: hamburguesas junto con papas fritas o aros de cebolla como guarnición. Pero no todos corrieron con la misma suerte: Georgina Barbarossa fue la única que logró destacarse, siendo una de las concursantes que más dificultades tuvo en el último tiempo; mientras que "La Gunda", de las participante más ambiciosa del certamen, se quedó a mitad de camino.

"No encuentro el zig zag de sabores que prometiste", sentenció Donato De Santis, mientras que Germán Martitegui la liquidó. "La hamburguesa te tiene que matar y vos sos de presentar muy bien, pero falta emoción cuando la ves", expresó el chef ante una "Gunda" completamente desentendida.

Para sorpresa de propios y extraños, Georgina Barbarossa sorprendió al jurado con unos aros de cebolla bien crujientes y así logró convertirse en la segunda semifinalista del concurso de cocina más famoso del país. Gastón Dalmau presentó "una hamburguesa clásica con una salsa espectacular", según resaltó Germán Martitegui y le comunicó a continuación que seguía en el certamen como semifinalista.

Hacia el final, Cande Vetrano y Claudia Fontán fueron quienes quedaron frente a frente al jurado de expertos integrado por Martitegui, De Santis y Betular quienes pusieron en esta prueba fuertes exigencias en torno a la presentación, los ingredientes y los sabores que los participantes eligieron. Tras el corte comercial, anunciaron que Claudia Fontán es la nueva eliminada del certamen.

"Pasaste por lo que pasaste, pero siempre fue por tus ganas de brillar", expresó Donato. Mientras que Damián destacó que "son detalles los que te dejaron afuera, gracias Gunda". Por último, Germán compartió: "Tuviste una equivocación por los nervios, te ganaste nuestro respeto con tu trabajo y la aceptación de tu error".