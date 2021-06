Masterchef: El jurado no quiso probar la receta de Georgina, pero se tentó de risa

La actriz realizó una cuestionable presentación de sushi, pero lejos de llevarse un llamado de atención de los expertos, los hizo reír a carcajadas.

Tras la salida de María O'Donnell, llegó la última semana de las estrellas para los cinco mejores de Masterchef Celebrity, pero arroz y un abanico en la caja misteriosa llevaron a los participantes a elaborar un platillo japonés muy temido: sushi. Y fueron tantos los nervios en la cocina de Telefe que Georgina Barbarossa protagonizó un divertido momento en el que el jurado no pudo escapar a la risa.

La prueba de la noche consistía en presentar varias piezas de sushi, pero Gastón Dalmau, Sol Pérez, Georgina Barbarossa, Claudia Fontán y Cande Vetrano tuvieron más de un inconveniente a la hora de hacer las preparaciones. De todos modos, para calmar la ansiedad y el temor de los aspirantes a chefs que se quieren quedar con el premio, el jurado integrado por Damián Betular, Germán Martitegui y Donato De Santis presentaron a un experto en la elaboración del clásico japonés para que le de una serie de recomendaciones a los 5 mejores del certamen.

Frustrada, Georgina no quiso presentar ni una sola pieza ante el jurado que está cada vez más exigente. Antes de pararse frente al jurado la actriz se tentó e hizo reír a todos con sus cuestionables piezas de sushi. "No tengo paz, porque me empiezo a tentar. Me pongo nerviosa y me río. De la tragedia ustedes saben que yo me río", confesó en off. Luego, al momento de poner su plato sobre la mesa, todo el jurado largó una carcajada.

"Yo que ustedes, me comería las florcitas porque (las piezas de sushi) parecen canelones de algas", bromeó la artista. "Primero, Georgina, yo te amo. No te creas, porque esta bandejita es igualita a lo que mandan a mi casa en el sushi de la esquina", expresó Donato de Santis para tranquilizarla, pero fiel a su función Santiago del Moro le retrucó: "No mientas, Donato".

Al momento de degustar la preparación japonesa de Georgina el jurado volvió a reírse dado que no se animaban a probarla. "Yo sabía que esto algún día iba a pasar, vos venías con la suerte, hasta que un día la suerte...", bromeó Damián Betular quien invitó a la actriz a degustar su propia receta que incluía demasiado vinagre y que, en palabras de Donato, le salió "horrible".

¿Quién se llevó la estrella en Masterchef Celebrity?

De cara a la semifinal, en la gala del lunes sólo se lucieron dos de los cinco participantes. Sol Pérez y Cande Vetrano se llevaron las felicitaciones de los expertos pese a que se destacaron no sólo con el sabor sino con la preparación del clásico de Japón, pero fue la rubia quien se quedó con la única estrella de la noche.