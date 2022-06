Cuando empieza Gran Hermano por Telefe

El reality de televisión Gran Hermano está cada vez más cerca del regreso. Cuándo será la fecha de salida en Telefe.

Telefe anunció el regreso de Gran Hermano, el reality más exitoso de la historia del canal, y los seguidores del formato están tachando los días para la vuelta de la famosa casa. Cuál es la fecha para el lanzamiento del programa.

Luego de diez años y con la conducción de Santiago Del Moro, Telefe reabre las puertas de la casa más famosa. El reality número uno del mundo vuelve en una nueva era, con una nueva casa y muchas sorpresas. Una de las particularidades de esta temporada es que podrá verse durante las 24 horas del día y en forma exclusiva a través de Pluto TV, el servicio gratuito líder de televisión por streaming de Paramount.

El exitoso formato Big Brother, creado por John de Mol y emitido originalmente en Países Bajos por primera vez en 1999, consta de un grupo de personas que no se conocen entre sí y que deben convivir en una casa durante varios meses, totalmente aislados y siendo grabados por cámaras durante las 24 horas del día.

Cuándo vuelve Gran Hermano

Por el momento, no hay fecha de inicio confirmada, pero se sabe que el reality arrancará apenas concluya La Voz Argentina, a finales de agosto. No obstante, no hay ninguna fecha anunciada y en las redes también se especula con qué podría lanzarse en octubre. Se estima que el reality pasará a ocupar el prime time de Telefe.

Cada semana, los integrantes de la casa tienen que nominar a aquellos que crean que tienen que ser eliminados de la competencia, y el voto del público es el encargado de decidir quién es el expulsado. Con el transcurso de las nominaciones, eliminaciones y conflictos generados por la convivencia y las estrategias propias del juego, se definirá un ganador o ganadora.

Gran Hermano Argentina tuvo diez temporadas y las primeras 8 temporadas del reality fueron emitidas por Telefe. Entre 2001 y 2003, las ediciones 1, 2 y 3 tuvieron la conducción de Soledad Silveyra y los ganadores fueron Marcelo Corazza, Roberto Parra y Viviana Colmenero, respectivamente. Con la conducción de Jorge Rial, Gran Hermano 2007 tuvo como ganadora a Marianela Mirra, y ese mismo año Diego Leonardi se consagró ganador de Gran Hermano Famosos, al igual que Esteban Morais en Gran Hermano 5.