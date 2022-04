Cuándo debutarán Flor Peña y Alejandro Fantino en la pantalla de América TV

Se confirmó cuándo debutarán Alejandro Fantino y Flor Peña en el prime time de América TV.

Dentro de muy poco Alejandro Fantino y Florencia Peña debutarán en la pantalla de América TV y se confirmó qué día será. Mientras Fantino se despidió hace unas horas de Intratables, cuya conducción quedará en manos de Paulo Vilouta hasta fin de mes, Flor Peña viene de una polémica desvinculación de Telefe por el abrupto final de su trabajo al frente de Flor de equipo.

Después de un año bastante complicado en materia de rating, América TV decidió apostar fuerte y renovar su programación. Entre las modificaciones más importantes se encuentran los programas que sumó a su prime time. El primero en presentarse fue nada menos que LAM con Ángel de Brito y sus angelitas, un ciclo que ya había probado su éxito en El Trece.

Por otra parte, a fin de abril terminará Intratables luego de 10 años ininterrumpidos de debate político. Alejandro Fantino se despidió del ciclo para dejarle la última semana de conducción a Paulo Vilouta y tomarse un breve descanso antes de arrancar con uno de sus programas más recordados: Animales Sueltos.

La fecha elegida para el regreso del histórico ciclo de Fantino es el próximo lunes 9 de mayo, según confirmaron desde PrimiciasYa. El portal de espectáculos ratificó que ese mismo lunes también debutará Flor Peña en la pantalla de América TV. Cabe recordar que la conductora se fue en marzo pasado de Telefe para arrancar su nuevo proyecto en la señal del Grupo América.

La despedida de Alejandro Fantino en Intratables

Alejandro Fantino se despidió de Intratables con un sentido discurso a sus compañeros. "Este programa no termina porque es una marca. Tal vez Intratables siga los fines de semana o el año que viene. Intratables tuvo un montón de conductores y uno mejor que otro. Yo soy solo una anécdota en este camino largo de 10 años”, señaló Fantino dejando abierta la posibilidad de un pronto regreso a la pantalla del ciclo periodístico.

“Yo me estoy despidiendo hoy porque estoy volviendo con Animales Sueltos. Si Dios quiere será la primera semana de mayo. Me voy muy feliz porque estos pibes son tremendos, es muy fácil jugar en este equipo. No te erran ninguna pared. La producción es brillante y porque hay que juntar seis invitados por noche. Es la producción más efectiva con la que me he encontrado durante mis 27 años de carrera tanto en televisión y radio por eso este programa es un éxito y va a seguir siéndolo”, auguró.