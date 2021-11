Cuál es la verdadera edad de La China Suárez: "Mucho más grande"

Yanina Latorre habló en Los Ángeles de la Mañana (LAM) sobre la verdadera edad de "La China" Suárez.

"La China" Suárez sigue resonando en los medios y en las redes sociales por el escándalo con Wanda Nara y Mauro Icardi, que comenzó semanas atrás. En Internet, si se busca su nombre aparece que nació el 9 de marzo de 1992 y que tiene 29 años. Sin embargo, Yanina Latorre, panelista de Los Ángeles de la Mañana (LAM), opinó que algo no cuadra y que esos 29 años no coinciden con la edad que aparenta.

Las angelitas comenzaron a discutir cuál sería la edad real de la exestrella de Casi Ángeles, madre de tres hijos: Rufina Cabré Suárez (que comparte con Nicolás Cabré) y Magnolia Vicuña Suárez y Amancio Vicuña Suárez, fruto de su matrimonio con el actor chileno Benjamín Vicuña, del cual se separó recientemente.

“'La China’ no parece de 29 años. Parece de treinta y pico. Con todo lo bella y hermosa que es, porque es bellísima, parece una chica mucho más grande”, observó Latorre. “La estás elogiando, cuidado”, le dijo Ángel de Brito, en relación a todo el escándalo que tuvo Yanina con ‘La China’ cuando trató el tema del Wandagate en el programa. “Es bellísima”, reafirmó ella.

“Pero que parezca más grande no significa que sea fea. A veces tenés cara de más grande y estás impecable”, opinó Cinthia Fernández. Sobre Wanda Nara, Yanina también opinó que aparenta mucho más que 34 años por su forma de vestirse y por los procedimientos estéticos a los que se sometió recientemente.

“Parece más grande y el arreglo que se hizo en Europa no la beneficia, parece una señora. Como se viste, como se peina. Se pone tanta cosa que parece de mi edad. Antonela Roccuzzo, por ejemplo, la ves vestida con un jean blanco, como más fresca. Da más joven”, cerró.

"La China" Suárez dio su primera entrevista después del Wandagate

Tras semanas sin comunicarse con la prensa, Suárez dio su primera nota desde Jujuy, provincia en donde se encuentra actualmente filmando una película. Cuando los periodistas se le acercaron a hablar, ella respondió amablemente, pero aclaró que no iba a responder nada sobre su vida personal y que tampoco podía adelantar detalles sobre este nuevo audiovisual.

Sin embargo, pudo contar algunas cosas sobre su viaje a Jujuy, que la conmovió especialmente porque le recuerda a sus días de infancia en Salta. “Mi papá era de Salta y mi tío y mi familia paterna también, así que me crié escuchando folclore. Íbamos a una peña cerca de mi casa, como la que fuimos ayer, así que fue como volver a mi infancia”, comentó. “Nos quedan unos días más filmando. No me dejan adelantar nada de la película, pero está buenísima y creo que el paisaje se va a ver espectacular”.