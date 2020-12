"El amor es una gema exótica", reveló la conductora de Telefe Noticias.

Los conductores de Telefe Noticias, Rodolfo Barili y Cristina Pérez, despidieron el año siendo entrevistados por Robertito Funes en el segmento "Taxife" liderado por el ex conductor de "Sobredosis de TV" (C5N). "El amor es una gema exótica", le confió Pérez a su compañero, que le propuso matrimonio en Nochebuena a la abogada Lara Piro.

“Yo no me enamoro fácil. Me tiene que caer como un rayo y ahí me enamoro. El amor es una gema exótica. Cuando llega, llega haciéndose esperar. He tenido grandes amores y he sido muy feliz. No tengo en mis planes casarme pero la vida a veces te sorprende“, expresó Pérez, sobre su actual situación sexoafectiva, y señaló que, al contrario que Barili, está soltera.

En otro de los momentos de la entrevista, la periodista afirmó que su deseo más íntimo es volver a enamorarse. “Me gustaría poder decirle al hombre del que me enamore: ‘Estar contigo o no estar contigo es la medida de mi tiempo’. Es una línea de Borges o decirle una línea de García Lorca: ‘Tu corazón caliente y nada más'”, dijo antes de bajarse del taxi de Roberto Funes Ugarte.

Sobre la pandemia, la conductora macrista señaló que junto a Rodolfo Barili y los televidentes, "transitaron juntos lo inimaginable". “Había días que uno tenía que salir a informar y no teníamos mucha información porque no sabíamos, era una dinámica tan enloquecida y que uno sabía que tenía que estar ahí. Lo profesional como nunca requirió de lo humano. Todos teníamos miedos e incertidumbres pero teníamos que estar con la gente y entonces lo que nos quedaba era acompañar, buscar la mejor información posible dentro de la incertidumbre y también hacer las preguntas. A veces, tener las preguntas claras es una parte del camino hacia algún lugar”, aseguró.

Y agregó: “Este año siento que fue una prueba al temple y que salimos más fuertes, más unidos a nuestros amigos. Ya con la sensación de la misión cumplida y de haber dado todo“.

Además, adelantó que se encuentra finalizando el proceso para publicar su próximo libro: “En mi caso pasa por el trabajo y las cosas que me gustan hacer como escribir y estudiar. Acabo de terminar de escribir otra novela que si Dios quiere la voy a publicar el año que viene. Es mi tercer libro“.