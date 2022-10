Conmoción por lo que pasó con Fátima Florez: "El último día de mi vida"

Fátima Florez y una inesperada noticia para la farándula. La humorista se sinceró sobre un momento complicado de su vida.

Fátima Florez fue protagonista de un episodio totalmente alarmante. Fue la propia protagonista quien se refirió al tema y aseguró haber estado cerca de la muerte. "Sentí que era el último día de mi vida. Sentí la muerte de verdad", expresó la famosa humorista.

Dando un paso adelante en el punto de encuentro en PH: Podemos Hablar, Fátima Florez recordó una anécdota en la que casi termina con su vida. "Teníamos que estrenar en Calle Corrientes, estaba muy nerviosa por el debut, y a mi me gustan mucho las pastas, fanática de las pastas me habían dado unas caseras”, comenzó diciendo la humorista.

Luego de comer, Fátima Florez comenzó su calvario: "Yo me empecé a sentir mal, pero pensé que era algo que lo podía llevar. Que me tomaba algo y se me pasaba. A cada momento me sentía peor. Me acuesto a dormir y al rato me despierto. Sentí que era el último día de mi vida. Sentí la muerte de verdad”.

“Nunca me sentí tan mal de agarrarme de las paredes y sentir que me succionaban de abajo. Pierdo el conocimiento, mi último recuerdo es de agarrarme de las paredes del baño, sentí como si me llevó un ovni y no recuerdo nada. Me despertó mi marido. Cuando me desmayé rompí mi diente con la rodilla. Por el diente roto no podía pronunciar la f, no podía actuar ni decir mi nombre”, recordó Fátima Florez, quien afortunadamente pudo recuperarse tras este infortunio.

El calvario de Fátima Florez con dos figuras de la TV: "Me hicieron de todo"

Fátima Florez destapó una verdad del pasado que involucra a las modelos Evangelina Anderson y Fernanda Vives, quienes habrían tenido actitudes maliciosas con la imitadora. En su descargo, la actriz aludió a las maldades que sus colegas le hacían cuando ella aún no tenía el reconocimiento que logró años más tarde.

"Me llamó la atención porque estuvimos nominados en la misma terna. Y habla de poca humildad no saber quiénes son tus compañeros de terna. Uno cuando está nominado quiere saber quiénes son, con quién está ternado", expresó Fernanda Vives sobre una respuesta que Fátima Florez había dado en alusión a que no sabía en que obra teatral estaba Vives. "La falta de humildad es muy grave. Yo creo que las personas tienen que ser buenas personas, humildes y que la gente reconozca lo que vos hacés arriba del escenario", concluyó la expareja de "La Tota" Santillán.