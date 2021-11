Conmoción en ShowMatch: una bailarina contó que fue acosada en un colectivo

Conmoción de Marcelo Tinelli y del resto de ShowMatch cuando una bailarina reveló que fue acosada en un colectivo. "Las mujeres la estamos pasando muy mal", dijo.

Más allá de las performances de las diferentes parejas de baile en ShowMatch La Academia (El Trece), el programa de televisión abierta de Marcelo Tinelli se vio sacudido durante su emisión en el prime time del martes 9 de noviembre de 2021 por la revelación de una de sus participantes, que contó que fue acosada en un colectivo. Se trata de Loana "Loli" Ruiz, la bailarina del español Agustín Barajas.

En plena transmisión del ciclo liderado por "El Cabezón" que terminará en breve por su bajo rating, la joven que también es profesora y actriz sorprendió a todos cuando detalló una situación puntual horrible que vivió en pleno viaje el día anterior, por lo cual su rendimiento en la pista quedó en un segundo o tercer plano en esta oportunidad.

ShowMatch: conmoción en El Trece porque Loli Ruiz reveló que fue acosada en un colectivo

Luego de que tanto ella como Barajas bailaron en la ronda de merengue, llegó la devolución del jurado, uno por uno. En la primera instancia, los calificó Ángel de Brito, que les preguntó si les faltó ensayo. “Para nada, es el ritmo que más hemos ensayado”, le respondió el europeo. Sin embargo, el conductor de LAM insistió y explicó por qué les puso un 3: “Los vi como inseguros con la coreo, no los vi quizás con la química y la fuerza que tuvieron en ritmos anteriores. Inclusive en la relación entre ustedes en la pista, por eso les preguntaba, porque a veces no llegan a ensayar lo suficiente y cada vez hay menos tiempo porque son menos parejas. Hoy no me convencieron”.

Más tarde llegó el turno de Lourdes Sánchez, que reemplazó a Carolina "Pampita" Ardohain y tampoco resultó demasiado contemplativa con ellos: “Primero, felicitaciones por estar entre los diez finalistas, es muy importante esta instancia. Lo que me pasa es que me gustaría verlos por separado, hay algo que no compro de la pareja que no sé qué es, no estoy viendo conexión cuando bailan. Me parece que fue una coreo muy básica para estar en esta instancia del certamen. ”.

Sin embargo, lo que llamó la atención fue lo que vino después cuando se dirigió a Ruiz: “Loli, sí solidarizarme con vos. Sé que viviste un hecho de inseguridad ayer... Pasaste una noche fea, así que debe ser también difícil estar acá parada y darlo todo”.

Loli Ruiz, la participante de ShowMatch que reveló que fue acosada en un colectivo.

Entonces, Loana corroboró lo que le había dicho Lourdes, que al parecer los demás no lo sabían, y agregó entre lágrimas: “Las mujeres la estamos pasando muy mal. Yo me manejo en colectivo y no se puede estar tranquila... No le conté a mi familia porque no quería preocuparlos, pero ayer recibí un acoso en el colectivo y casi me roban también. Me sentí muy sola, muy vulnerable. Me agarran, me secuestran, y ¿qué hago?”.

Luego de que Tinelli le preguntara si había hecho la denuncia, Loli Ruiz respondió que no y acotó: "Y no había nadie, estaba sola. Las mujeres vivimos esto todos los días. Esta no es la primera vez, hace poco también...". Visiblemente conmovida y casi quebrada, reclamó: "No puedo ni hablar, me acuerdo del momento y me pone muy mal. No sabemos qué hacer las mujeres ya”.

No obstante, Sánchez se solidarizó con ella y, antes de calificarla con un 8, agregó: "Ya esto que hacés es de mucho valor. Y a quien le quepa este reclamo, basta de inseguridad por favor en este país”. Por su parte, Guillermina Valdés también se refirió al tema en la previa a su puntaje secreto. “Es un poco difícil hablar de un baile después de lo que acabás de contar. Me parece hasta frívolo, pero gracias por tu relato y que sirva para que la gente que tiene que hacer las cosas bien, las haga”.

Por su lado, Jimena Barón señaló que lo sintió "lento" y que no vio una buena conexión, por lo que les puso un 7. “Creo que por ahí tiene que ver con esta noche de mierda que tuviste, inmerecida. Lo lamento mucho”. Por último, Hernán Piquín se sumó a las palabras afectuosas de sus colegas hacia la bailarina y le clavó un 8.