Jimena Barón confesó por qué se ausentó de La Academia: "Bien acompañada"

Jimena Barón reveló que faltó a La Academia de ShowMatch, en medio de los rumores de noviazgo con un empresario.

Jimena Barón, bailarina y miembro del jurado en La Academia de ShowMatch, tuvo que faltar al programa por un motivo que hasta hoy nadie sabía y, además, también se ausentó de sus redes sociales por una semana. En su reemplazo, Lourdes Sánchez ocupó el rol de jurado durante el certamen de baile.

En diálogo con ShowMatch, la cantante de La Cobra explicó que le había avisado con tiempo a la producción que sobre esta escapada pero que, por problemas de horarios y organización, debió ausentarse en La Academia. “No fueron vacaciones, fueron unos días de descanso. Hermoso, muy necesarios, todo muy lindo”, relató.

“Acá están con muchos cambios de horarios, entonces habían dicho una cosa, me dieron el okey para irme unos días, después cambiaron de horarios con las grabaciones y yo ya tenía todo sacado, así que me tuve que ir. A mí me gusta estar y venir a trabajar, pero bueno”, señaló Barón.

“Descansé, más que nada. Cualquier mamá que está todo el día con el hijo entiende que ya estar sin tu hijo, que lo amo, pero que está todo el día: ‘Mamá, mamá, mamá’… Dormí la siesta, cosa que no sucede nunca”, agregó. Aunque no especificó a qué lugar se fue, en las fotos de su Instagram aparece una playa. En otras, un atardecer y ella acariciando unas vacas.

“A veces es lindo dejar las redes unos días para mirar por la ventana del auto y preguntarse qué harán las vacas cuando hay tormenta; más lindo aún es tener el tiempo de frenar a saludarlas y que se acerquen. Menos subestimar la resolana y volver con la cara fucsia, se puso todo muy lindo che”, escribió en el posteo.

Cuando le preguntaron si había estado bien acompañada por un hombre reciente con el que se la empezó a vincular, el empresario Matías Palleiro. Ella asintió, pero evitó dar detalles al respecto: “Bien acompañada. Estuvo muy lindo. Marcha todo muy bien”.

Con respecto al cuidado de su hijo Momo, Jimena contó que se quedó con Mary, la niñera que lo cuida desde siempre y aprovechó para hacerle un reproche en vivo: “Con Mary vamos a tener que hablar muy seriamente porque me quedé tranquila que Momo se quedaba con ella y lo despachó en la casa de un amigo. Me cobró cada hora, obviamente, pero no le conviene irse porque recibe muchos canjes trabajando en casa”.

¿Quién es el nuevo novio de Jimena Barón?

Durante la pandemia del coronavirus, Barón se separó de Daniel Osvaldo y desde entonces se la vinculó con ‘El Tucu’ López y con Matías Palleiro. Con ‘El Tucu’ salió durante 7 meses y, después de ese tiempo, confirmaron su ruptura. Más tarde, empezó un vínculo con Matías, con quien se la vio en historias de Instagram, pero evitó hacerlo público hasta que lo contó una noche en La Acaedmia.

“No, no. Jimena está acompañada”, dijo Jonathan Lazarte, su compañero de baile, después de que Marcelo Tinelli les preguntara en vivo si pasaba algo entre ellos dos. “¿Usted sigue acompañada de ese muchacho que nombramos?”, indagó el conductor, a lo que ella afirmó sin dar nombres: “Sí. Estoy acompañada”.