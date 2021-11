Marcelo Tinelli denunció en vivo a un jurado de ShowMatch: “Nos abandonó”

El conductor de televisión se mostró cansado de los desplantes de sus empleados y fue letal. Marcelo Tinelli hizo valer su rol de jefe al aire.

Marcelo Tinelli le hizo un fuerte reclamo a uno de los miembros del jurado, por una decisión que lo obligó a buscar un reemplazo. En su descargo, el conductor de Showmatch: La Academia fue contundente e hizo saber a su empleada que no es muy amante de ese tipo de desplantes, aunque en tono humorístico.

“Señores volvió del campo, de la playa, estuvo con su novio... se ausentó de nosotros. Nos abandonó cuatro días para irse con el pibe del camel ese que no es nada. Nosotros somos sus amigos... nos dejó, y para ir a saludar a las vacas”, expresó el presentador de televisión, en alusión a Jimena Barón, quien se ausentó algunos días del programa por un viaje que la alejó de la capital y la conectó con la naturaleza.

Tinelli remató su discurso con una frase alusiva al interés de Barón en su hijo: “Incomunicada todo el fin de semana. Ni a Momo saludaba”. En su cuenta de Instagram, la actriz y cantante hizo saber a sus seguidores una divertida situación que vivió en su viaje: “A veces es lindo dejar las redes unos días para mirar por la ventana del auto y preguntarse qué harán las vacas cuando hay tormenta".

“Más lindo aún es tener el tiempo para frenar a saludarlas. Se puso todo muy lindo, che. Confieso que a la vaca le dije que la amo, que no las voy a comer, les prometí, pero tampoco voy a mentirles, extraño mucho los bifes”, escribió Barón en un posteo de su cuenta, donde se mostró mientras abrazaba a un grupo de vacas que se encontró en medio de su viaje.

Las palabras de Jimena Barón sobre su viaje

Jimena Barón se refirió a cuánto necesitaba despejar su mente y se explayó al respecto. “La pasé muy bien, unos días muy necesarios. Lo que más hice fue descansar, cualquier mamá que está todo el día con su hijo me entiende, porque saben que los chicos están siempre: ‘Mamá esto, mamá lo otro’. Así que fue todo muy lindo, dormí la siesta, cosa que no sucede nunca”, lanzó la cantante. Y cerró con una humorada sobre la mujer que cuida a su hijo: “Con Mary vamos a tener que hablar muy seriamente porque me quedé tranquila que Momo se quedaba con ella y lo despachó en la casa de una amigo. Me cobró cada hora obviamente, pero no le conviene irse porque recibe muchos canjes trabajando en casa”.