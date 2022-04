Confirman el romance entre Marcelo Gallardo y Alina Moine: "Ninguna clandestina"

Los protagonistas dejaron atrás la clandestinidad y sus allegados más cercanos ratificaron el romance.

Marcelo Gallardo y Alina Moine le pusieron punto final a las especulaciones sobre su romance que rondaban en los medios y confirmaron su relación. Allegados a la pareja hablaron con Socios del espectáculo y declararon que "se aman profundamente" y que la periodista deportivo habría dicho que no solo no estaban en la clandestinidad, sino que es "su novia".

Luli Fernández, integrante del ciclo conducido por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, fue quien se comunicó con el entorno de la periodista deportiva y el director técnico de River Plate luego de que trascendiera que habían viajado juntos a Salta.

"No soy yo la que está en el viaje a Salta, es Josefina, que es la novia de un íntimo amigo de él", le contestó Moine a Fernández cuando le consultó si ella había estado en Cafayate con el entrenador. "¿Entonces estás de novia? ¿Estás saliendo? ¿Me confirmás el romance?", le repreguntó la panelista. La replica fue contundente: “Yo no soy clandestina”.

"Entonces fui a charlar con un íntimo amigo de Marcelo Gallardo", sostuvo Luli. Y agregó: "Y él fue por más, me dijo: 'No sólo están de novios, se aman profundamente'".

“Marcelo Gallardo y su ex se separaron hace años y ahora arrancó con Alina un vínculo ultra sólido y de familia ensamblada”, aclaró Luli Fernández.

La historia del romance entre Marcelo Gallardo y Alina Moine

Las versiones de romance surgieron en agosto de 2019, cuando Ángel de Brito aseguró en su hoy terminado programa de radio: "Hay una persona en el camino de Marcelo Gallardo y es nada más y nada menos que Alina Moine. Ella estaría comenzando una relación con Gallardo".

Tras esa bomba, la periodista deportiva se refirió a su relación con el DT de River, pero dio a entender que eran sólo amigos. "Yo de la vida de Marcelo no voy a hablar. Por mí puedo decir que no estoy con él. Lo conozco y tenemos una buena relación pero no pasó nada. ¿De dónde sacaron eso? No sé, no tengo ni idea y lo desmiento", afirmó en Los ángeles de la mañana.