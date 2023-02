Con pelo y hablando en inglés: el video inédito de Alfa de Gran Hermano que es furor

Se filtró un video de Walter "Alfa" Santiago en las redes sociales que despertó todo tipo de reacciones de los seguidores del reality show de Telefe.

Walter "Alfa" Santiago, participante de Gran Hermano, está en la mira de todos y no precisamente por alguna situación ocurrida en el reality show de Telefe. Se trata de un video que se volvió viral en las redes en el que se lo ve con pelo y hablando en inglés de una manera desopilante.

"¡The Alfa Show! I have new hair", expresó el participante de 61 años, que en español quiso decir "tengo pelo nuevo". Allí se puede observar a Walter con una cabellera negra que se presume que era una peluca, con anteojos de sol y un relato en tono de broma.

Además, parece que el video fue filmado en un aeropuerto, de acuerdo a lo que se ve de fondo. "Bueno, me hicieron el hair recovery, ya está, completito por 25 dólares. Así que me la llevo a Buenos Aires y ya me voy así peinadito, mirá", dijo "Alfa", a quien se le escapó una risa por hacer el ridículo en el desopilante material viralizado en las redes.

Cabe destacar que "Alfa" está completamente pelado, por lo que la forma en la que se lo vio generó un sinfín de reacciones por parte de los seguidores del reality conducido por Santiago Del Moro en Telefe. No es la primera vez que se viraliza contenido inédito de algunos participantes de Gran Hermano 2022: a Ariel, Daniela y Camila, entre otros y otras, también se les filtraron videos y fotos nunca antes vistas.

Gran Hermano: filtran un asqueroso video de Alfa en la cama que generó indignación

Walter "Alfa" Santiago, participante de Gran Hermano 2022 (Telefe), volvió a generar una polémica en redes sociales tras la filtración de un escatológico video.

Es muy frecuente que el hombre de 61 años despierte opiniones divididas en redes sociales debido a su comportamiento y su trato hacia sus compañeros. Esta vez, los ojos del público estuvieron puestos en él por un clip en el que se lo ve haciendo un gesto desagradable mientras estaba acostado en su cama.

En aquel video, aparece "Alfa" escarbándose la nariz, sacándose los mocos y metiéndoselos en la boca para luego saborearlos. "Que este hombre con 60 años le quiera dar clases de moral a un tipo de 40 como Ariel... Andá, 'Alfa'... andá a comerte los mocos, viejo asqueroso", comentó una usuaria de Twitter.

Días después, Julieta Poggio también fue captada por las cámaras haciendo lo mismo. En aquel clip, se puede ver a la modelo acostada en la cama, a punto de irse a dormir, mientras se hurgaba la nariz y pegaba sus mocos al acolchado. Una vez más, los televidentes viralizaron el video en Twitter y la repudiaron con dureza.