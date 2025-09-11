Desde Telenoche dieron una noticia que alegró a todos.

En la última emisión de Telenoche , Dominique Metzger y Nelson Castro sorprendieron a la audiencia con un anuncio que llenó de emoción el estudio. Durante la sección "Postre", Metzger reveló: "Hoy tenemos una hermosa noticia. Nuestra compañera Carolina Amoroso fue mamá. Nació Vicente y estamos muy felices".

Castro acompañó la primicia con un mensaje lleno de cariño: "Le mandamos un abrazo enorme a Caro y a toda la familia. Sabemos lo importante que es este momento y cuánto lo esperaban". La noticia desató aplausos y sonrisas entre todos los presentes en el set de noticias de El Trece .

Las primeras palabras de Carolina Amoroso como madre

​​Desde la clínica, la periodista habló con Infobae Live para contar cómo vivió el nacimiento de Vicente, quien pesó 4 kilos. "Es muy hermoso. Es espectacular, lo más lindo que existe. Es un bebé de 4 kilos. A todos los que me enviaron ropa de recién nacido, Vicente ya tiene tres meses", dijo entre risas.

Sobre el parto, explicó: "Estoy muy bien. Fue muy tenso, pero estamos excelentes. El equipo que me atendió fue espectacular. Desde el médico hasta la matrona, todo, formamos un equipo. Fueron varias horas, pero aquí está con nosotros. Y Guido, que también formaba parte del equipo médico. Eran las diez de la noche de ayer. Así que estamos muy bien".

“Todo perfecto y Vicente replicó en su primera noche la dinámica que tenía en la pancita, que se movía mucho de noche, no le gusta tanto la mañana, me salió como roquero, creo. La mañana no le gusta”, reveló la periodista sobre el instinto de su bebé en sus primeras horas de vida.

Guido Covini y Carolina Amoroso se conviertieron en papás.​​​​​​