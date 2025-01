Irreconocible: el impactante cambio de Dominique Metzger que sorprende a la TV.

La periodista Dominique Metzger lució irreconocible con un cambio de look que sorprendió a sus seguidores. El anuncio de la conductora de Telenoche que causó increíble repercusión en sus redes sociales.

A través de su cuenta de Instagram, Dominique Metzger posó con su cambio de look y anunció su visita a la peluquería causando sorpresa en sus seguidores: "Preparándome para la vuelta a Telenoche! El pelo es todo! Gracias @leoleivapeluqueria por dejarme siempre divina!".

"Pasé por la pelu, vean que lindo me quedó. Muchos de ustedes, no me vieron con flequillo. Vuelvo el lunes pero van a ver las fotos que voy a publicar. Además, me puse cortina para tener el pelo largo. Estoy feliz, contenta. Después del verano, de la playa, hay que cuidar mucho el pelo, como siempre", agregó Dominique, quien conduce la edición central de Telenoche junto al periodista Nelson Castro. La publicación reunió más de una veintena de comentarios elogiando el cambio de look de la periodista: "Estás divina!!!", "Es otra persona ! Hermosa como siempre", "Que linda Domiiii" y "Me copa el look!!!!! Diosa Domi" fueron algunos de los elogios que recibió Dominique en su cuenta de Instagram ante su nuevo peinado.

Dominique Metzger mandó al frente a Nelson Castro y reveló sus gustos: "Le encanta"

Dominique Metzger logró lo que pocos consiguen: lograr que Nelson Castro se ría. El famoso periodista y conductor de Telenoche se vio imposibilitado a continuar con el noticiero en medio de un informe sobre milanesas, y su compañera aprovechó el momento para mandarlo al frente al aire.

En un informe por el Día de la milanesa, Dominique y Nelson se dispusieron a conversar con uno de los cocineros de El Antojo, famoso bodegón de la Ciudad de Buenos Aires, y fueron sorprendidos con un delicioso homenaje. “Acá, en Telenoche, decidimos hablar con el campeón de la milanesa. El que sabe, el número 1”, señaló Dominique en su presentación de Cristian, el chef que accedió a un móvil con la pareja de periodistas.

“Desde que nací hago milanesas, más o menos. Pero fuimos perfeccionando. Hoy tenemos una sorpresa. Hicimos la ‘DomilaNelson’", anunció Cristian mostrando una milanesa de carne con la cara de Nelson Castro y Dominique Metzger, sobre un colchón de papas fritas. La contundente "milanga" hizo que Nelson Castro estalle en carcajadas y Dominique debió seguir remando el móvil: “Mostrame bien esto que es especial. Es la DomilaNelson. Ahí está Nelson, y yo… Ahí está, me encanta. Está preciosa, daría pena comerla”.

Con Nelson tentado, Dominique sumó: "Yo voy a ir a comerme la DomilaNelson ya. Está espectacular. A Nelson le encanta, Cristian, te quiero decir”. En ese momento, el periodista que es famoso por sus coberturas en zonas de guerra bromeó: “Escuchame Dominique, meme por siempre vamos a ser con esto”. "No cualquiera puede decir que tiene su milanesa. Nosotros en Telenoche la tenemos”, cerró Dominique Metzger en su saludo al cocinero.