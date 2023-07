Coco Sily encaró a Edith Hermida en vivo y contó lo menos pensado en el hotel de los Martín Fierro: "Corrías desnuda"

El humorista deschavó a la panelista de Bendita con una fuerte revelación. Coco Sily contó qué hizo Edith Hermida en la fiesta post-ceremonia de los Martín Fierro.

Edith Hermida fue deschavada por Coco Sily en pleno vivo de Telefe sobre sus hazañas en la noche de los Martín Fierro. Tanto el humorista como la locutora se quedaron a dormir en el Hotel Hilton, acudieron a la fiesta post-ceremonia de la premiación de APTRA y vivieron una madrugada alocada.

"Robertito" Funes Ugarte salió al aire desde el móvil de A la Barbarossa en el Hilton a la mañana siguiente de la gala de los Martín Fierro y así encontró a un sinfín de famosos que se iban del establecimiento después de haber estado de fiesta y dormido allí. De esa manera, encontró a Coco Sily y a Edith Hermida, quien salía del hotel a cara lavada y con el maquillaje de la noche anterior corrido.

Coco: "Esta se fue de fiesta. ¿Querés que te cuente todo lo que dijiste o te acordás de todo?"

Edith: "No, no. Me acuerdo de todo. (Any Ventura y Maglietti) me dejaron sola en la habitación. Son dos amargas, la única que se quedó fui yo".

Coco: "Pero vos estabas corriendo por los pasillos desnuda, lo vi yo".

La locutora que recientemente estrenó un show de stand up largó una carcajada ante la revelación de Sily pero no lo desmintió. Luego contó que durmió sola y que a las 4 de la madrugada debieron darle una inyección por el dolor de piernas que le generó usar tacos. Asimismo, cuando llegó su taxi se fue y contó que iba directo a una guardia porque se sentía mal de verdad, que no era un pase de comedia.

Coco Sily, sobre su relación con Caramelito Carrizo

"Fue muy hermoso lo que nos pasó. Ella vino a Noche de mente como invitada, nos pusimos a charlar. Nos conocíamos obviamente pero no éramos amigos, solo del medio, de vernos. Yo respetaba mucho su última etapa periodística que me había llamado mucho la atención lo bien que laburaba", relató el conductor radial que asistió a la gala de los MF acompañado por Carrizo, sobre su situación sentimental. Y agregó: "Yo estoy dirigiendo esta radio que se llama Extra, tengo un programa, pero a la vez la programo. Le ofrecí hacer algo como ‘su regreso’, así que vino a la radio. Enseguida lo arreglamos, firmamos contrato y yo me morí. Le escribí y le dije: ‘mirá, si tenés ganas cenemos’ y ella me contesto que sí y a partir de ahí empezó todo".